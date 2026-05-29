La showgirl rischia una denuncia per omissione di soccorso a seguito di due incidenti stradali e di un'uscita di casa con problemi di salute.

Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso . La notizia arriva alla fine di una lunga serie di informazioni e ricostruzioni su quanto avvenuto lunedì scorso alla showgirl, al centro della cronaca per la vicenda che ha reso necessario l'intervento dei soccorsi nella sua abitazione di Milano allertati dai vicini per le urla di aiuto.

Belen avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi, durante uno dei quali sono rimaste lievemente ferite tre persone. Il primo sinistro è avvenuto in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace. Qui, la 41enne avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta. Poco più tardi, in via San Marco, avrebbe centrato uno scooter e due mezzi parcheggiati, ferendo tre persone.

Sono stati proprio i feriti, trasportati in pronto soccorso e dimessi poco dopo, ad aver confermato con certezza che alla guida dell'auto c'era la showgirl, ripresa anche in alcune foto scattate dai passanti. Stando a quanto si apprende, la polizia locale starebbe ultimando le indagini per poi far pervenire un'informativa alla procura di Milano.

Gli incidenti sarebbero avvenuti prima di quanto accaduto nella mattina di lunedì 25 maggio, quando Belen è stata soccorsa nel suo appartamento in zona Brera dopo la chiamata di un vicino di casa che avrebbe sentito le grida d'aiuto provenienti dalle finestre dello stabile. Sul posto sono intervenute due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un'ambulanza e i vigili del fuoco.

La conduttrice tv, che si trovava sola in casa, si è inizialmente barricata all'interno e solo dopo tre ore, quando i pompieri hanno iniziato a forzare la porta d'ingresso con gli attrezzi, la 41enne ha deciso di aprire. Assistita dai medici, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico per accertamenti. Informato dell'accaduto, Stefano De Martino sarebbe immediatamente corso dalla madre di suo figlio.

E secondo quanto ricostruito, proprio la sua presenza sarebbe stata fondamentale per sbloccare la situazione, tranquillizzare Belen e convincerla ad accettare il ricovero volontario in codice giallo presso il Policlinico. Le dimissioni sono arrivate qualche ora dopo: l'ufficio stampa del Policlinico ha confermato che la paziente è rientrata a casa in buone condizioni





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