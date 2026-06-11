Belen Rodriguez ha deciso di parlare pubblicamente dopo settimane segnate da indiscrezioni e notizie circolate sui media. Nel suo lungo messaggio, la showgirl ha ringraziato chi le è stato vicino in questo periodo difficile e ha lasciato intendere che le ha dato forza e sostegno. Inoltre, ha scelto di non entrare nel merito delle vicende che hanno alimentato il dibattito mediatico nelle ultime settimane, affidando eventuali chiarimenti alle sedi competenti.

Belen Rodriguez rompe il silenzio: 'Mi hanno fatto del male, ci penserà il karma. L'Isola dei Famosi l'ho lasciata io, ecco perché' - ha deciso di parlare pubblicamente dopo settimane segnate da indiscrezioni e notizie circolate sui media.

In un lungo messaggio rivolto ai suoi follower, la showgirl ha innanzitutto ringraziato chi le è stato vicino in questo periodo difficile, sottolineando quanto l’affetto ricevuto le abbia dato forza e sostegno. Belen e il presunto flirt con il coach dei vip, chi è Gaetano Fidanzati: 'Da aprile si frequentano più spesso' Nel suo intervento, Belen ha scelto di non entrare nel merito delle vicende che hanno alimentato il dibattito mediatico nelle ultime settimane.

'Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni', ha scritto, lasciando intendere di voler affidare eventuali chiarimenti alle sedi competenti. Un passaggio che sembra riferirsi alle polemiche e alle ricostruzioni emerse recentemente sulla sua salute e sull’indagine per omissione di soccorso, sulle quali preferisce mantenere il riserbo.

'Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso', ha scritto. La conduttrice ha poi affrontato un tema che aveva suscitato curiosità tra il pubblico: la sua mancata partecipazione alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Belen ha spiegato di aver rinunciato all’opportunità dopo aver scoperto che il ruolo avrebbe richiesto una permanenza all’estero di circa 45 giorni. Una scelta dettata soprattutto da motivi familiari.

'Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli', ha dichiarato, spiegando che una lontananza così prolungata non le avrebbe consentito di svolgere il lavoro con la serenità necessaria e avrebbe avuto ripercussioni sia sulla sua famiglia sia sugli impegni professionali già assunti. Nel messaggio non manca un ringraziamento a Mediaset per la comprensione dimostrata.

Belen si dice convinta che in futuro non mancheranno nuove occasioni di collaborazione e lascia aperta la porta a possibili progetti televisivi. Il suo saluto finale è un messaggio di affetto rivolto ai fan: un abbraccio e la promessa di rivedersi molto presto. Un modo per rassicurare il pubblico e confermare che, nonostante il momento delicato, è pronta a guardare avanti con fiducia. Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco?

Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano' Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci... Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 giugno 2026: numeri vincenti e quote.

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