Belen Rodriguez supera l'esame di italiano: sempre più vicina alla cittadinanza italiana

La showgirl argentina ha superato l'esame di lingua B1, tappa fondamentale per ottenere il passaporto italiano. Dopo vent'anni in Italia, il sogno si avvera.

Belen Rodriguez è più vicina al sogno della cittadinanza italiana. La showgirl argentina , che vive e lavora in Italia da oltre vent'anni, ha superato l'esame di lingua italiana di livello B1, un passaggio obbligatorio per ottenere il passaporto italiano.

A dare la notizia è stata la stessa Belen, condividendo uno screenshot di una chat WhatsApp nelle sue storie Instagram: 'Hai superato l'esame di italiano!

'. Una piccola grande vittoria personale per la showgirl, che ora vede più vicino l'obiettivo. Belen ha sempre manifestato il desiderio di ottenere la cittadinanza italiana, scherzando in passato sul tema durante una puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio: 'Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date?

Mi piacerebbe portare mio figlio in America'. Ora, dopo la prova di italiano, la strada è spianata: a fine giugno riceverà il documento dal consolato e potrà prenotare la data per il giuramento di fedeltà alla Repubblica. La carriera di Belen in Italia è iniziata nei primi anni 2000, quando ancora adolescente ha partecipato al programma televisivo 'Saranno famosi'. Da lì è stata una scalata costante: prima modella, poi velina, conduttrice e personaggio televisivo.

Ha preso parte a programmi di successo come 'L'isola dei famosi', 'Ballando con le stelle' e 'C'è posta per te'. La sua vita privata è stata sempre sotto i riflettori, tra relazioni e matrimonio con il cantante Stefano De Martino, da cui ha avuto il figlio Santiago. L'Argentina resta nel suo cuore, ma l'Italia è diventata la sua casa.

Il percorso per ottenere la cittadinanza italiana per residenza richiede dieci anni di residenza continuativa per i cittadini extracomunitari (ma per i cittadini argentini, grazie a convenzioni speciali, il termine può essere ridotto). Belen, arrivata in Italia nel 1999, ha accumulato più di vent'anni di presenza, ma il processo burocratico è lungo. Superare l'esame di italiano B1 è un passaggio fondamentale introdotto dal decreto sicurezza del 2018.

Ora, dopo la comunicazione del superamento, Belen dovrà attendere la convocazione per il giuramento, l'atto finale che la renderà a tutti gli effetti cittadina italiana. Un traguardo che celebra il suo legame indissolubile con il Bel Paese, dove ha costruito carriera e famiglia





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