Belfast, dal tentato omicidio ai pogrom contro i migranti: la catena di odio scatenata dai social

La cronaca dell'aggressione a Belfast e la sua strumentalizzazione da parte dell'estrema destra, con l'organizzazione di proteste violente e attacchi contro la comunità migrante in Irlanda del Nord e nel Regno Unito.

Un grave episodio di violenza a Belfast ha innescato una reazione a catena di proteste e violenze a sfondo razziale. Hadi Aloid, un rifugiato sudanese trentenne, è accusato di tentato omicidio per aver accoltellato Stephen Ogilvy, un uomo britannico quarantenne.

Il video dell'aggressione, diffusosi rapidamente, mostra Aloid che placca la vittima, la getta a terra e la pugnala ripetutamente. L'intervento dei passanti ha impedito che Ogilvy venisse decapitato; ora è ricoverato in gravi condizioni con profonde ferite al volto e ha perso l'occhio sinistro. L'accaduto è stato sfruttato da movimenti di estrema destra e nazionalisti per alimentare una campagna d'odio contro i migranti.

Leader come Tommy Robinson hanno diffuso il video e organizzato proteste in tutto il Regno Unito, con il sostegno di figure come Elon Musk. A Belfast, centinaia di persone incappucciate hanno dato alle fiamme autobus, auto, negozi e abitazioni riconducibili a migranti, in una vera e propria caccia allo straniero, preferibilmente africano. Il Centro islamico ha cancellato le preghiere per timore di ritorsioni. Le autorità hanno definito gli eventi come pogrom.

La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato i "teppisti" e "delinquenti", mentre il capo della polizia Jon Boutcher ha promesso arresti e conseguenze legali severe. Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato tolleranza zero, anche se la famiglia della vittima ha invitato a proteste pacifiche senza scopi razzisti. La situazione rimane tesa, con ulteriori agenti in arrivo da tutto il Regno Unito.

Questo episodio ricorda analoghe ondate di violenze scatenate da notizie false o distorte sui social media, come l'omicidio di tre bambine in una cittadina britannica un anno prima, o il caso di Southampton dove un ragazzo è stato inizialmente accusato ingiustamente. Il pattern è simile: un fatto di cronaca, la rapida diffusione di voci su presunti autori immigrati, la mobilitazione di gruppi estremisti e l'esplosione di violenze contro comunità migranti, nonostante le smentite.

Il rischio è che il tam tam sociale trasformi in realtà paure collettive alimentate da disinformazione





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