Belfast in fiamme dopo accoltellamento: proteste anti-immigrati e violenze di strada

Dopo un accoltellamento da parte di un rifugiato sudanese, centinaia di manifestanti hanno bloccato Belfast, incendiato autobus e seminato panico. La polizia esclude il terrorismo, ma l'estrema destra soffia sul fuoco.

Belfast è stata teatro di violente proteste anti-immigrati nella notte tra lunedì e martedì, dopo un accoltellamento avvenuto in un quartiere residenziale del nord della città.

La vittima, un uomo di circa quarant'anni, è stata aggredita intorno alle 22:30 locali e ricoverata in gravi condizioni con ferite agli occhi, alla schiena e al volto. Sul luogo del delitto è stato rinvenuto un coltello da cucina. Il sospettato, un rifugiato sudanese di 38 anni, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio; la polizia ha escluso la pista terroristica e non cerca altri indagati.

L'uomo era arrivato nel Regno Unito nel 2023 attraverso Parigi e Dublino, ed era in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 2028, come confermato dal Ministero dell'Interno britannico. La diffusione del video dell'aggressione sui social media, in particolare da parte di figure di estrema destra come Tommy Robinson e del leader di Reform UK Nigel Farage, ha innescato una rapida mobilitazione.

Centinaia di manifestanti con il volto coperto hanno bloccato le principali arterie di Belfast, incendiato veicoli, tra cui un autobus, e causato panico tra i residenti. Il fumo si alzava da diverse zone della città, sorvolate da elicotteri della polizia. Il premier britannico Keir Starmer ha definito l'attacco "rivoltante" su X, mentre Elon Musk, proprietario della piattaforma, ha incoraggiato a "manifestare spesso e con forza".

La premier nordirlandese Michelle O'Neill e il ministro per l'Irlanda del Nord Hilary Benn hanno lanciato appelli alla calma, mentre il vice direttore della polizia Ryan Henderson ha invitato a manifestare pacificamente, escludendo la chiusura dei negozi e chiedendo ai cittadini di "vivere normalmente". Non è la prima volta che Belfast e il Regno Unito affrontano violenze legate a episodi di cronaca attribuiti a immigrati.

Nel giugno 2025, un quartiere a forte presenza straniera era stato preso di mira dopo l'arresto di due adolescenti romeni accusati di tentata violenza sessuale a Ballymena. Nell'estate 2024, rivolte avevano coinvolto una trentina di città britanniche in seguito all'uccisione di tre bambine da parte di Axel Rudakubana, figlio di genitori ruandesi. Questi eventi hanno alimentato un clima di tensione e polarizzazione, con l'estrema destra che sfrutta ogni episodio per incitare all'odio e alla violenza.

Le autorità locali e nazionali temono una recrudescenza degli scontri e stanno monitorando la situazione, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation di intolleranza. Il caso di Belfast rappresenta un ulteriore banco di prova per la gestione dell'immigrazione e dell'integrazione nel Regno Unito, in un contesto già segnato da profonde divisioni sociali e politiche





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