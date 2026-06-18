Belfast: la normalizzazione del razzismo e i pogrom contro i migranti

Le violenze xenofobe a Belfast sono il risultato di un lungo processo di normalizzazione del razzismo, alimentato da gruppi lealisti protestanti che da anni disumanizzano i migranti. L'analisi dei dati demografici smonta la narrativa sull'immigrazione incontrollata e evidenzia il contributo economico e sociale dei migranti.

Gli attacchi xenofobi scoppiati a Belfast rappresentano l'esito di un lungo processo che ha progressivamente normalizzato il razzismo nella società nordirlandese. Dietro questa ondata di violenza si celano gruppi lealisti protestanti che da anni portano avanti una campagna di disumanizzazione nei confronti dei migranti.

Le scene delle ultime notti sono state avvilenti e terrificanti: disordini prolungati, danni a edifici, automobili, autobus e infrastrutture, dodici agenti di polizia feriti, decine di negozi, chioschi e attività commerciali di proprietà di immigrati e persone non bianche date alle fiamme. Le trasmissioni in diretta, riprese dagli elicotteri, hanno mostrato persone cacciate dalle loro abitazioni, un bambino di due mesi salvato dalla polizia mentre squadre di uomini mascherati rastrellavano le strade casa per casa alla ricerca di stranieri.

Almeno 27 persone sono rimaste senza un alloggio. Il caso di un'infermiera con un colore della pelle diverso, inseguita da uomini a volto coperto fino all'ospedale in cui doveva iniziare il suo turno, sintetizza la brutalità di questi pogrom. La scintilla che ha innescato la violenza è l'orribile crimine commesso da un cittadino sudanese ai danni di Steven Ogilvie, gravemente ferito a coltellate l'8 giugno.

Questo atto è stato utilizzato come pretesto dagli estremisti di destra, seguendo un meccanismo già visto in occasione di altre rivolte contro gli immigrati, come quelle del 2023 a Dublino, del 2025 a Ballymena e del 2024 a Southport. In tutti i casi, la violenza è stata scatenata contro il volere delle famiglie delle vittime.

È assurdo credere alla narrazione secondo cui un crimine commesso da un singolo individuo possa spiegare i pogrom contro tutti i migranti o le persone non bianche. Allo stesso tempo, è frustrante constatare la totale assenza di reazioni di fronte agli innumerevoli atti di devastazione commessi dai presunti nativi, a cominciare da quelli delle ultime notti.

Alcuni tentano di giustificare la violenza non con un singolo crimine, ma con il risentimento che monta contro l'immigrazione incontrollata, come dichiarato dal parlamentare unionista Jim Allister dopo i disordini di Ballymena. Secondo questa tesi, la rabbia popolare rifletterebbe una preoccupazione legittima per un afflusso di stranieri che avrebbe superato i limiti accettabili.

Tuttavia, i dati demografici dell'Irlanda del Nord smentiscono categoricamente questa percezione. La popolazione è di poco meno di due milioni di persone. Tra il 2001 e il 2023, l'immigrazione netta è stata di 62.000 persone, inclusi i circa 2.400 rifugiati accolti. A Ballymena, nel distretto di Mid and East Antrim, si sono stabiliti meno di cinquemila stranieri dal 2000.

Oggi solo il 3% della popolazione nordirlandese appartiene a una minoranza etnica. Inoltre, l'immigrazione non ha mai causato un aumento del crimine e ha portato enormi benefici all'economia, soprattutto nei settori dell'accoglienza, dell'agricoltura, dell'industria e dell'università. Il 22% degli operatori del sistema sanitario e di assistenza sociale proviene da paesi non appartenenti al Regno Unito e all'Irlanda. Senza questi lavoratori, il settore non sopravviverebbe, come sottolineato da Tracey Reid, direttrice generale del Northern Ireland Social Care Council.

I vantaggi dell'immigrazione sono stati considerati ovvi per molto tempo, fino a quando una campagna mediatica e politica ha iniziato a definirli troppo di sinistra. Nel frattempo, si sono diffuse acrobazie concettuali per giustificare pregiudizi razzisti, nonostante i migranti contribuiscano chiaramente al benessere della società. La normalizzazione del razzismo è un processo lento e orchestrato, che trasforma la paura dell'altro in una percezione di minaccia esistenziale.

I gruppi lealisti, storicamente impegnati nella difesa dell'identità britannica in Irlanda del Nord, hanno trovato nei migranti un nuovo nemico da additare, spostando l'attenzione dalle tensioni settarie interne. La retorica dell'immigrazione incontrollata, pur non avendo alcun riscontro nella realtà demografica, è stata amplificata da certa stampa e da politici populisti, creando un clima in cui la violenza contro i più vulnerabili può essere percepita come accettabile o addirittura necessaria.

L'assenza di una risposta ferma e tempestiva delle autorità, unita alla banalizzazione del fenomeno, ha permesso a questi gruppi di operare con crescente spudoratezza. Il vero paradosso di questa situazione è che i migranti sono diventati il pilastro invisibile di servizi essenziali, come il sistema sanitario e l'assistenza sociale, senza i quali la comunità nordirlandese collasserebbe. Eppure, la loro presenza è stata dipinta come un'invasione. Smentire le falsità con i dati è fondamentale, ma non basta.

Occorre riconoscere che dietro i pogrom c'è una strategia più ampia di radicalizzazione identitaria, che sfrutta le paure e le insicurezze economiche per trasformare il risentimento in odio organizzato. Solo affrontando questa radice profonda, e non limitandosi a condannare gli episodi di violenza isolati, si potrà sperare di invertire la rotta e costruire una società in cui la diversità non sia più vista come una minaccia, ma come una ricchezza collettiva





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