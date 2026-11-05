Belgio: De Wever incontra il Re per salvarsi il governo dopo crisi bilancio

Il Primo Ministro Bart De Wever affronta il Re Filippo venerdì. Il Belgio cerca 10 miliardi di euro per stabilizzare le finanze in una fase di alta tensione sui mercati.

Il Primo Ministro belga Bart De Wever incontrerà il Re Filippo il prossimo 6 novembre per affrontare una decisione cruciale riguardante il futuro del suo governo. Questo colloquio si svolge nel contesto di una grave crisi istituzionale scatenata dal collasso delle negoziazioni sul bilancio federale. Il capo dell'esecutivo dovrà chiarire se intende presentare le dimissioni definitive o continuare a guidare la coalizione di governo in questo periodo delicatissimo.

Procedura costituzionale e offerte di dimissioni

La sequenza degli eventi prende forma lunedì mattina, quando De Wever si è riunito con il monarca per una durata di novanta minuti durante i quali ha formalmente offerto le sue dimissioni. La Casa Reale ha comunicato che il Re valuterà attentamente l'offerta. Contemporaneamente, il Palazzo Reale annuncia che il monarca avvierà consultazioni con i leader dei partiti della coalizione governativa. Queste consultazioni sono programmate per svolgersi dal martedì al giovedì, consentendo un esame approfondito delle opzioni politiche disponibili.

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Posizione del governo e obiettivi finanziari

Il leader politico ha mostrato una propensione chiara a permanere in carica durante una seduta parlamentare tenutasi giovedì. De Wever ha affermato di nutrire ancora speranza nel raggiungere un accordo di bilancio. L'obiettivo dichiarato è garantire la stabilità finanziaria per i prossimi anni, liberandosi dalla cattiva gestione del passato e introducendo un'era di rigore e responsabilità. Non esclude la possibilità di avviare una nuova round di negoziazioni con i partner attuali.

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Sfide economiche e dati del debito pubblico

La difficoltà principale risiede nel reperire diecimila milioni di euro per stabilizzare le finanze nazionali. I partiti della coalizione non concordano sulle soluzioni: alcuni sostengono tagli alla spesa, altri aumenti delle imposte. La Commissione Europea aveva previsto nel maggio di quest'anno un rapporto debito-Pil al centodeciso punto cinque percento. Questo valore colloca il Belgio alle spalle di Grecia, Italia e Francia nell'eurozona, con un disavanzo pubblico stimato al cinque virgola due percento.

Tensioni sui mercati e rendimento dei titoli

La crisi politica coincide con un forte stress sui mercati finanziari, dove i tassi di interesse sono saliti rapidamente. Giovedì sera i titoli a dieci anni del Belgio scambiavano con un rendimento del quattro punto venticinque percento. Questo dato supera quello della Germania, che si attestava al tre punto ventiquattro percento, e si avvicina al quattro punto settantanove percento della Francia. Quattro mesi fa, i rendimenti belgi erano fermi al tre punto quarantotto percento, evidenziando un aumento significativo della pressione sui costi di debito.