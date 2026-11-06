Belgio: il parlamento approva la legge sulle perquisizioni domiciliari ai migranti irregolari

Il Belgio ha approvato la normativa controversa che consente alla polizia di entrare nelle case dei migranti irregolari. Ecco i dettagli, le opposizioni e i prossimi passi.

Il Parlamento belga ha approvato nelle prime ore del venerdì 6 novembre 2026 una legge controversa che autorizza la polizia ad entrare nelle abitazioni private dei migranti irregolari che hanno ignorato gli ordini di espulsione. La decisione è stata presa intorno alle 5:00 del mattino, ora locale (04:00 GMT), dopo un dibattito notturno protratto per molte ore. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle politiche migratorie del paese e segna un punto di svolta nella strategia del governo.

Dettagli della normativa e meccanismi di applicazione

La nuova legislazione specifica che le perquisizioni saranno limitate alle abitazioni delle persone a cui è stato negato l'asilo in Belgio, che non hanno rispettato gli ordini di lasciare il paese e che sono considerate una minaccia per la sicurezza pubblica. Tale disposizione è parte di una più ampia strategia della coalizione di centrodestra guidata dal Primo Ministro Bart De Wever, volta a limitare l'immigrazione e ad aumentare le espulsioni dei soggetti a cui è stato negato il diritto di soggiorno.

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I procedimenti di search devono ottenere l'approvazione di un giudice istruttore prima di essere eseguiti. Inoltre, la normativa stabilisce rigide finestre temporali per le operazioni: le perquisizioni possono avvenire esclusivamente tra le 5:00 e le 9:00 del mattino. Durante queste operazioni, la presenza di funzionari dell'immigrazione è obbligatoria per garantire il rispetto delle procedure stabilite e per supervisionare l'attività delle forze dell'ordine.

Posizioni degli stakeholder e posizioni competitive

La decisione ha suscitato una forte opposizione da parte dei gruppi per i diritti umani e degli avvocati, che sostengono che consentire alla polizia di entrare nelle abitazioni private per motivi di immigrazione rischi di minare i diritti costituzionali e le leggi sulla privacy. Amnesty International ha esortato i parlamentari a respingere la legge, sottolineando come questa normativa potrebbe avere ripercussioni negative anche sulle persone che aiutano i migranti irregolari, ampliando potenzialmente il raggio di applicazione della legalità.

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Le proteste contro il disegno di legge sono state immediate e massicce. Mercoledì sera, circa 3.000 persone hanno formato una catena umana attorno al Palazzo di Giustizia di Bruxelles per manifestare contro la nuova normativa. Secondo quanto riportato dai media belgi, sono state organizzate oltre 50 altre manifestazioni e raduni in città e paesi di tutto il paese, dimostrando un ampio livello di dissenso sociale verso le misure adottate dal governo.

Impatto reale sul territorio e prossimi passi

Il governo ha difeso la misura presentandola come uno strumento necessario per far rispettare i provvedimenti di espulsione nei confronti di persone considerate un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La legge entra ora in vigore, segnando l'inizio di una nuova fase nell'applicazione delle norme sull'immigrazione in Belgio. Le autorità preposte dovranno ora definire i protocolli operativi per coordinare le attività della polizia con quelle dei funzionari dell'immigrazione.

Con l'approvazione definitiva, il paese affronta le sfide legali e sociali derivanti dall'implementazione di queste nuove potestà investigative. La comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani monitoreranno attentamente l'applicazione concreta della legge, valutando se le garanzie procedurali, come l'autorizzazione giudiziale e le restrizioni orarie, saranno sufficienti a proteggere i diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti.