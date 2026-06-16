Belgio‑Iran, sfida decisiva al SoFi Stadium: chi avanzerà dal girone G?

Le due squadre del gruppo G si incontrano a Los Angeles a partita secca. Dopo i pareggi di apertura, il Belgio punta a un attacco più diretto, mentre l'Iran cerca di sfruttare i contropiedi. Analisi tattica, formazioni e chiavi di volta per la qualificazione.

Il prossimo turno del girone G del torneo internazionale di calcio si giocherà al SoFi Stadium di Los Angeles, dove si affronteranno il Belgio di Rudi Garcia e l' Iran di Amir Ghalenoei.

Dopo due pareggi di apertura - 1‑1 del Belgio contro l'Egitto a Seattle e 2‑2 dell'Iran contro la Nuova Zelanda a Los Angeles - entrambe le squadre hanno dimostrato che il margine di errore è ormai inesistente. Il contesto è quello di un gruppo ancora aperto, dove i punti conquistati nelle prime due giornate possono fare la differenza tra il passaggio al turno ad eliminazione diretta e la permanenza a rimpianto.

La sfida sarà quindi decisa da chi riuscirà a tradurre il possesso palla in occasioni concrete e a sfruttare al meglio la transizione difensiva. Il Belgio, favorito dai pronostici, punta a imporsi con un attacco più diretto, mentre l'Iran cercherà di colpire sul contropiede, sfruttando la velocità dei propri esterni. Nel primo incontro del girone, il Belgio ha subito un pareggio di poco valore contro l'Egitto, nonostante un dominio territoriale evidente.

Il capitolo decisivo è stato l'ingresso di Romelu Lukaku al 66° minuto, che ha forzato un autogol di Mohamed Hany, regalando ai Red Devils il risultato di 1‑1. Prima di quel momento, Kevin De Bruyne aveva già messo alla prova la difesa egiziana con un tiro sul palo in azione di punizione.

La squadra belga, guidata da Rudi Garcia, ha mostrato segni di staticità nella fase di costruzione, ma la presenza di Lukaku ha iniettato ritmo e pressione, elementi essenziali per mettere in difficoltà il blocco difensivo iraniano. Il tecnico belga dovrà quindi accelerare il gioco nei terzi finali, facendo leva sulla rapidità di Jeremy Doku e Leandro Trossard per allungare la linea avversaria e creare spazi per Lukaku, evitando al contempo di affidarsi a un possesso troppo orizzontale.

L'Iran, dal canto suo, ha suscitato l'interesse con una prestazione coraggiosa contro la Nuova Zelanda, rimontando due volte per concludere con un risultato di 2‑2. La partita è stata segnata da un rapido gol di Elijah Just al 6° minuto, seguito dal pareggio di Ramin Rezaeian poco dopo la mezz'ora. La Nuova Zelanda aveva trovato nuovamente vantaggio in ripresa, ma Mohammad Mohebi ha pareggiato al 63', mantenendo viva la speranza di avanzare nel girone.

Amir Ghalenoei ha dovuto confrontarsi con le vulnerabilità difensive esposte dalle transizioni rapide dell'avversario, che hanno lasciato spazi pericolosi nella propria trequarti. Per il prossimo scontro con il Belgio, il tecnico iraniano dovrà riorganizzare la mediana, in particolare Ezatolahi e Ghoddos, con l'obiettivo di bloccare la circolazione palla belga e di rispondere con passaggi diagonali veloci, sfruttando eventuali spazi lasciati dai terzini avversari.

La chiave sarà quindi un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di ripartire in contropiede, evitando di concedere venti su bergamini. Rudi Garcia, con una rosa completa e senza infortuni o squalifiche rilevanti, può permettersi di sperimentare le formazioni.

Il capitano De Bruyne condurrà la manovra tattica, ma il dubbio principale rimane sulla scelta dell'attaccante di punta: Lukaku, tornato in forma dopo una stagione incrinata da infortuni al Napoli, potrebbe sostituire Loïs Openda nella formazione iniziale per aumentare la fisicità contro la difesa a zona dell'Iran. Sulla fascia, Leandro Trossard e Matias Fernandez‑Pardo del Lille offrono freschezza e dinamismo, pronti a creare sovraccarichi.

Dall'altra parte, Ghalenoei dovrà risolvere un rebus di formazione più complesso, bilanciando esperienza e velocità, per contenere la minaccia belga e sfruttare al meglio le opportunità di contropiede. La partita si preannuncia come una vera scacchiera tattica, dove la precisione nei passaggi e la capacità di gestire i momenti di transizione saranno decisive per determinare chi avrà i tre punti fondamentali per avanzare nella fase a eliminazione diretta





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