Belgio-Italia Nations League: formazioni e tattiche di Van Bommel e Mancini

Italia e Belgio si affrontano a Bruxelles per l'ultima giornata di Nations League. Ecco le formazioni ufficiali, le tattiche di Van Bommel e Mancini e le condizioni per la qualificazione.

L'Italia e il Belgio si affronteranno allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League, in un incontro cruciale che determinerà l'accesso ai quarti di finale. La Nazionale guidata da Roberto Mancini può contare su una posizione di vantaggio: una semplice vittoria o un pareggio garantiranno il passaggio del turno. In caso di successo, gli Azzurri otterranno anche la vittoria del girone, assicurandosi un percorso più agevole nei play-off successivi.

Formazioni Ufficiali e Tattiche dei Tecnici

Le formazioni ufficiali confermano scelte tattiche ben precise per entrambe le squadre, con manager che cercano di massimizzare le qualità dei propri giocatori in vista dell'obiettivo finale. Il tecnico belga Van Bommel ha optato per una struttura difensiva solida e un centrocampo tecnico, mentre Roberto Mancini ha mantenuto la fiducia nei suoi elementi chiave, inserendo alcune sorprese nel reparto offensivo.

Also read Italia-Belgio, formazioni e diretta tv: tutto quello che bisogna sapere sull'addio alla Nations League

Il Belgio schiererà un 4-3-3 con Lammens tra i pali. La difesa sarà composta da Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper. Nel mezzo del campo, Van Bommel affida la regia a De Bruyne, supportato da Lavia e Tielemans. L'attacco belga vede Diego Moreira, milanista, sulla fascia destra come falso nueve De Ketelaere, atalantino, e Doku a sinistra. Questa configurazione punta a sfruttare la velocità e il talento tecnico per scardinare la retroguardia italiana.

Per l'Italia, Roberto Mancini conferma Gigio Donnarumma in porta. La linea difensiva a quattro è formata da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Nel centrocampo, Barella, Tonali e Fagioli saranno i titolari, con il compito di controllare le dinamiche di gioco e fornire sostegno all'attacco. Il reparto avanzato presenta le novità principali della giornata: Pisilli e Koleoshi affiancano Pio Esposito, creando un tridente che deve trovare la rete per chiudere in bellezza la fase a gironi.

Advertisement

Contesto Storico e Posizioni in Classifica

Prima dell'inizio della partita, una delegazione composta da Roberto Mancini, Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Giorgio Scalvini ha deposto una corona di fiori davanti alla lapide che ricorda le 39 vittime della tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. La delegazione ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della tragedia, un momento di raccoglimento che precede un match dal forte carico emotivo e sportivo.

Al momento della sfida, l'Italia si trova in testa al gruppo A1 insieme alla Francia, entrambe a quota 10 punti, mentre il Belgio insegue a 9 punti. La Turchia chiude il girone a 0 punti. Questa situazione classifica rende la partita decisiva per la posizione finale: un successo del Belgio potrebbe complicare le cose se la Francia dovesse perdere contro la Turchia, ma per gli Azzurri qualsiasi risultato positivo è sufficiente per la qualificazione diretta.

Storicamente, i precedenti tra le due nazionali sono favorevoli all'Italia, sebbene il successo del Belgio del 25 settembre 2024 abbia interrotto un digiuno di vittorie ufficiali che durava dal 1972. Nel 2024 le due Nazionali si sono già affrontate due volte: un pareggio 2-2 a Roma e una vittoria azzurra per 1-0 a Bruxelles, proprio nello stesso stadio che ospita l'odierna sfida. Anche negli incontri del 2021, sia agli Europei sia in Nations League, l'Italia aveva prevalso con lo stesso risultato di 2-1. Per Roberto Mancini e Van Bommel, questo sarà il secondo incrocio da commissari tecnici, una sfida tattica che si ripete.

Impatto sul Mercato e Diffusione Televisiva

La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 1, permettendo a tutto il pubblico italiano di seguire l'evento. Inoltre, lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, garantendo l'accesso a chi preferisce visualizzare la gara online. La diretta testuale sarà fornita da Gazzetta.it, per chi desidera aggiornamenti in tempo reale. L'importanza del match si riflette anche sul valore commerciale e mediatico, con un alto numero di aspettative da parte dei fan e degli analisti sportivi.

Advertisement

Dopo il successo per 3-1 contro la Francia a San Siro, l'Italia torna in campo con la consapevolezza di poter chiudere la fase a gironi in modo positivo. Roberto Mancini ha espresso orgoglio per la posizione raggiunta dalla squadra e fiducia nella crescita degli elementi, pur avvertendo sulle difficoltà della trasferta a Bruxelles. Il commissario tecnico ha dichiarato di non pensare che il Belgio sia così lontano dalla Francia come squadra, sottolineando la necessità di massima concentrazione.

Resta da valutare la condizione fisica di alcuni giocatori, in particolare Calafiori, la cui disponibilità potrebbe influenzare le dinamiche difensive italiane. Intanto, la Francia affronterà la Turchia nella partita concomitante, un risultato che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale. L'obiettivo rimane chiaro: vincere per assicurarsi il primo posto o comunque qualificarsi ai quarti di finale, chiudendo questa fase con un bilancio positivo che getti le basi per il futuro torneo.