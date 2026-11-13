Belgio: Ministro Interno Quintin attribuisce attacchi cyber a frigoriferi a Teheran

Il ministro dell'Interno belga Bernard Quintin indica l'Iran come responsabile probabile degli attacchi informatici ai frigoriferi. Il ministro Prévot resta cauto sulla prova ufficiale.

Il ministro dell'Interno belga, Bernard Quintin, ha dichiarato giovedì sera che l' Iran è "molto probabilmente" dietro agli ultimi attacchi informatici che hanno colpito i sistemi di refrigerazione nei supermercati europei. Durante un'intervista per l'emittente belga VRT NWS, il politico ha espresso la certezza derivante dalle informazioni raccolte dai servizi di sicurezza nazionali, posizionando questa affermazione in netto contrasto con la posizione ufficiale del governo in materia di attribuzione formale della responsabilità.

Divario tra Sicurezza e Diplomazia

La presa di posizione di Bernard Quintin è immediatamente stata sfumata dal ministro degli Affari Esteri, Maxime Prévot, il quale ha sottolineato l'assenza di prove sufficienti per trarre conclusioni definitive e ufficiali. Mentre il capo della polizia interna vede un collegamento chiaro con Teheran, l'ambito diplomatico mantiene un approccio cautelativo, evidenziando le complesse dinamiche tra le valutazioni operative delle agenzie di intelligence e gli standard probatori richiesti per le sanzioni o le condanne internazionali.

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Procedura di Attribuzione Ufficiale

Maxime Prévot ha chiarito in un comunicato ufficiale che qualsiasi attribuzione formale di un attacco informatico a un attore straniero deve essere gestita esclusivamente attraverso il Ministero degli Esteri. Questa precisazione sottolinea la procedura istituzionale belga, dove la competenza per le dichiarazioni diplomatiche spetta al dicastero degli esteri, separandola dalle valutazioni tecniche effettuate dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti interni sotto la supervisione del ministro dell'Interno.

Indagini della Procura Federale

La questione è attualmente sotto indagine da parte della Procura federale belga, che sta esaminando minuziosamente i dettagli tecnici degli episodi verificatisi. Il ministro Prévot ha ricordato che l'iter procedurale richiede tempi e rigore per evitare errori nell'identificazione degli autori, assicurandosi che ogni passo successivo sia supportato da elementi giuridici solidi prima di procedere con accuse pubbliche che potrebbero avere ripercussioni internazionali significative.

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Impatto Concreto sul Commercio

Gli attacchi informatici, verificatisi all'inizio del mese di novembre, hanno provocato un malfunzionamento grave nei dispositivi di raffreddamento commerciali. Le temperature all'interno di frigoriferi e congelatori di decine di negozi in tutto il territorio europeo sono aumentate drasticamente, mettendo a rischio interi stock di prodotti alimentari deperibili e causando ingenti danni economici alle attività retail colpite dall'interruzione delle catene del freddo.

Contesto Internazionale e Accuse Francesi

Il quadro geopolitico si è ulteriormente complicato dalle dichiarazioni fatte dalle autorità francesi, che lunedì hanno accusato esplicitamente le Guardie Rivoluzionarie iraniane di essere responsabili di attacchi simili verificatisi il mese precedente. Parigi ha annunciato che non ci sarebbero state conseguenze per l'Iran in termini di ritorsioni, segnalando un allineamento crescente tra le posizioni europee riguardo alla minaccia informatica percepita come una forma di guerra ibrida condotta dallo stato persiano.