Selfaggia Lucarelli svela i retroscena di Bella Ma' in una newsletter, descrivendo un ambiente tossico. Nel frattempo, la redazione di Diaco si schiera apertamente con il conduttore in una lettera ufficiale alla RAI.

Pierluigi Diaco continua a dominare il dibattito pubblico dopo l'intervista rilasciata ad Alberto Ravagnani, confermando una posizione ferma nonostante la tempesta mediatica che lo coinvolge. La redazione del programma televisivo ha inviato una lettera di fiducia al conduttore, indirizzata anche al capostruttura della Rai Daniele Cerioni, per assicurare il proseguimento dell'iniziativa. Parallelamente, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nella sua newsletter " Vale Tutto" nuove testimonianze che delineano un contesto lavorativo diverso, segnato da episodi di prepotenza.

La difesa della redazione di Bella Ma'

Gli autori e i collaboratori ai testi del programma hanno rinnovato la fiducia in Diaco, comunicando questa scelta attraverso una lettera formale. Il documento è stato inviato direttamente al conduttore e messo per conoscenza a Daniele Cerioni, la figura competente della Rai per la gestione del contenitore di Rai 2. Questo passo ufficiale rappresenta un tentativo strutturato di isolare il conduttore dalle critiche esterne e garantire la continuità della trasmissione.

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Il rapporto conflittuale con la dirigenza RAI

Le indagini condotte da Selvaggia Lucarelli emergono problemi storici e già segnalati in passato, spesso tamponati dalla dirigenza. La giornalista specifica che anche durante gli audit interni la gestione veniva tirata in causa con la consapevolezza che "tutti sapevano". Angolo Mellone, direttore dell'intrattenimento del day time, ha storicamente ridimensionato le segnalazioni interne attribuendole semplicemente al "brutto carattere" del conduttore, non volendo compromettere i rapporti per evidenti ragioni politiche.

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Tecniche di intimidazione e abusi sul set

Una testimone, una donna delle pulizie che ha lavorato in quasi tutte le sedi Rai, ha descritto un ambiente in cui Diaco ignoro il divieto di fumo, fumando in faccia a colleghi e collaboratori. Ha riferito di aver dovuto pulire un secchio dove il conduttore urinare, definendo la situazione disgustosa. Ha inoltre documentato ragazzi in stato di panico e autori trattati con violenza verbale, sottolineando come queste dinamiche abbiano causato sofferenza psicologica a chi lavorava nell'ombra.

L'effetto domino e gli audit congelati

Nessuno è più disposto a insabbiare i fatti pregressi, soprattutto vista la portata dell'accaduto e la presenza di altri audit congelati in Rai. Si teme un effetto domino che potrebbe coinvolgere figure dirigenziali più alte, dato che molti eventi sarebbero stati nascosti in precedenza. La pressione per una ricostruzione completa sta crescendo, con l'impressione che non si voglia tralasciare nulla, emergendo dettagli che la direzione aveva cercato di minimizzare per anni per proteggere i propri interessi.