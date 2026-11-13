Bella & Vera: Scandalo, Corona e Giorgia nel calderone dello spettacolo

Le polemiche su Bella e Vera, le inchieste su Fabrizio Corona e le confessioni di Mara Venier e Giorgia. Analisi completa delle notizie dello spettacolo.

Il mondo dello spettacolo italiano vive un fine settimana di forte fermento, con le vicende relative a "Bella e Vera" che dominano le cronache. Un'inchiesta della newsletter condotta da un giornalista ha portato alla luce testimonianze di ex collaboratori, i quali descrivono un ambiente di lavoro tossico e pesante, segnato da sfuriate e umiliazioni verbali. Le accuse si spingono fino a minacce gravi e ingiurie, indicando una crisi istituzionale interna al programma della Rai.

Le accuse di clima tossico a Rai

Le rivelazioni emergono da una newsletter specifica che raccoglie le deposizioni di chi ha lavorato dietro le quinte. Gli ex collaboratori denunciano un clima caratterizzato da aggressioni verbali e minacce esterne, come l'uso di frasi pesanti quali "bestie" e "v faccio neri". La televisione di Stato ha confermato di aver ricevuto segnalazioni dalla direzione Daytime relative a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma. Questa presa di posizione ufficiale segna un punto di non ritorno nelle dinamiche interne al network pubblico.

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Reazioni di Carlucci e Venier

Nel frattempo, Dagospia ha svelato i tentativi di riabilitazione del conduttore, che sono stati respinti fermamente da figure di spicco come Milly Carlucci e Mara Venier. Le due conduttrici non lo hanno voluto in trasmissioni successive, isolando ulteriormente la figura centrale delle polemiche. Il giornalista Giuseppe Candela si è posto domande sul perché queste reazioni siano state così nette e decise. Per il protagonista della vicenda, questo rappresenta un fine settimana complicato dal punto di vista professionale e mediatico.

Fabrizio Corona e il formato King of P

Parallelamente alle vicende televisive, Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo format intitolato "King of P", dove assume il ruolo di esperto youtuber. Nel video mostra il dietro le quinte del suo lavoro da paparazzo, documentando appostamenti e soffiate con stile documentaristico. Al centro del suo interesse c'è il presunto flirt tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. Corona cerca di convincerla a parlare con una sola frase, ma la showgirl reagisce correndo verso il palazzo del suo appartamento per sfuggire all'inseguimento.

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Non soddisfatto, il giornalista-indagato si reca sotto casa di Ignazio Moser, il quale fa sapere tramite il custode che non ha intenzione di parlargli. Corona decide allora di cercare Cecilia, che incontra mentre passeggia con il cane e la figlia. Anche lei lo blocca categoricamente, affermando di non voler parlare con lui e di non rompere le scatole a nessuno. La situazione si complica quando viene fermato dai carabinieri durante un inseguimento in trafficato traffico milanese. Viene trovato senza patente, ma poche ore dopo è di nuovo in auto.

Confessioni di Mara Venier e Giorgia

Mara Venier racconta senza filtri il motivo per cui indossa gli occhiali scuri in studio: è stata operata tre settimane fa di cataratta e affronta un intervento mensile ogni volta. La conduttrice soffre di maculopatia, una condizione che rende le forti luci televisive dannose per la sua vista. Venier annuncia anche che questa sarà davvero la sua ultima edizione di "Domenica In", suggerendo come suo erede Gazzoli, che rimane emozionato e non sa come rispondere a questa indicazione.

Anche Giorgia si è raccontata a tutto tondo ospite di Giorgia Cardinaletti a Tg1 Talks. La cantante ha ripercorso ricordi intensi, come la scelta di far nascere i suoi figli. Le due ore di travaglio sono state descritte come un dolore atroce e disumano, ma che ha segnato l'inizio della loro vita in tre. Il suo obiettivo è trasmettere accettazione, pur facendo i conti con creme e trattamenti estetici che non sfociano mai nella chirurgia per paura di reazioni allergiche.

Giancarlo Magalli e il passato

Giancarlo Magalli ha rivelato di aver rinnegato il suo essere un uomo performativo, una moda che si è ritorta contro chi lo era davvero. Per cinque anni, pur essendo già molto noto, aveva tenuto segreto di essere padre di due bambini, Ettore e Orlando. Ha confessato che il passare molto tempo lontano da casa è un grande dolore, con i sensi di colpa che lo divorano la notte. Girare scene da "tombeur de femmes" gli crea forte imbarazzo, chiedendo sempre il permesso prima di interagire con le colleghe.

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Emergono anche passioni cinefile particolari, come l'interesse per certi generi cinematografici, chiariti come semplice interesse artistico. Infine, sembra che la situazione tra una nota modella e un tennista sia giunta al capolinea, come suggerisce l'assenza del tennista al recente compleanno della modella a Copenaghen. Queste storie intrecciate definiscono il panorama culturale attuale, dove scandalo, salute e vita privata si mescolano costantemente sotto i riflettori.