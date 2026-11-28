Il conduttore Pierluigi Diaco è oggetto di critiche per un video in cui insulta il team di BellaMa e minaccia di replicare episodi passati. La diffusione del footage, curata da Selvaggia Lucarelli, coincide con l'intenzione di Diaco di rescindere il contratto con la Rai dopo disaccordi sulla gestione della trasmissione.

Pierluigi Diaco, il volto noto di BellaMa sulla Rai, si trova al centro di una nuova e accesa polemica televisiva dopo la diffusione sui social media di un video compromettente.

L'episodio riguarda le accuse rivolte contro il gruppo di lavoro del programma, con Diaco che, nelle riprese, insulta il cast e minaccia apertamente di ripetere nei confronti dei collaboratori le stesse dinamiche che lo videro protagonista in passato con Adriana Volpe. La pubblicazione del materiale video, accompagnata da una forte condanna, è stata effettuata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli tramite il suo profilo Instagram, dando visibilità a un contenuto che aveva circolato nell'autunno del 2024.

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Pierluigi Diaco insulta il cast di BellaMa

Nel filmato, girato davanti a uno sfondo scenografico dove il logo di BellaMa è chiaramente visibile, Diaco rimprovera il team con toni durissimi e offensivi per non averlo applaudito al suo ingresso in studio. Le sue parole sono senza mezzi termini e non lasciano spazio a interpretazioni benevole, rivelando un profondo disprezzo nei confronti dei collaboratori.

Durante l'insulto, il conduttore utilizza un linguaggio volgare e aggressivo, definendo il personale con termini dispregiativi e sottolineando la disparità di ruolo tra la sua figura di conduttore e quella del gruppo di lavoro. Diaco afferma con certezza di voler ripetere con loro quanto accaduto in precedenza, indicando una volontà di sanzionare il team in modo analogo a quanto avvenuto con la collega Adriana Volpe.

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Lucarelli, nel commentare l'episodio, evidenzia come si tratti di un comportamento offensivo e minaccioso, collocando l'accaduto in un contesto preciso e descrivendo la gravità delle parole pronunciate. La giornalista specifica inoltre che la scena è stata ripresa da un monitor con schermi led diversi e che nel video è presente un breve taglio in corrispondenza di un commento di una persona presente in studio.

Diaco minaccia di lasciare la Rai

I materiali audio e video sono pervenuti a Lucarelli da fonti indipendenti e diverse, senza alcun mandante esplicito, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla vicenda. La diffusione di questo video coincide con una nuova e significativa svolta nella carriera di Diaco alla Rai. Secondo quanto riportato da FqMagazine, il conduttore sarebbe intenzionato a rescindere il contratto con l'emittente pubblica.

La decisione sembra essere una reazione diretta alle richieste formulate dalla dirigenza, che, a seguito di un audit interno su BellaMa condotto il venerdì 27 novembre, aveva chiesto a Diaco di apportare modifiche al suo stile di conduzione. In particolare, la redazione avrebbe richiesto al conduttore di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori, i quali dovrebbero essere presenti stabilmente in studio per garantire una produzione più professionale e collaborativa.

Il rifiuto di Diaco alle richieste RAI

Queste richieste sono state categoricamente respinte da Diaco, che le avrebbe considerate incompatibili con il suo ruolo di capoprogetto e ideatore della trasmissione, portando così alla crisi attuale e alla possibile separazione dalle vesti di conduttore del programma.