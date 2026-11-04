BellaMà: Diaco e Ravagnani, scontro acceso su orientamento sessuale in diretta Rai2

Pierluigi Diaco interroga Alberto Ravagnani sull'orientamento sessuale in diretta su Rai2. Tensione, polemiche sui social e difesa della privacy dell'ex prete in un'intervista controversa.

Il 3 novembre, in diretta su Rai2 durante la trasmissione pomeridiana BellaMà, si è verificato un momento di forte tensione che ha acceso il dibattito sui social network. Il conduttore Pierluigi Diaco ha affrontato l'ospite Alberto Ravagnani con domande dirette e invasive sulla sua vita intima, ignorando in gran parte il contesto televisivo per focalizzarsi sull'orientamento emotivo e sessuale del personaggio.

La domanda diretta sull'orientamento sessuale

Il faccia a faccia è iniziato con un'interrogazione netta da parte di Diaco, che ha espresso la convinzione che l'ipocrisia si manifesti quando le domande cruciali non vengono poste apertamente. Il giornalista ha affermato di voler trattare Ravagnani con tatto ma anche con la sincerità necessaria per una scelta profonda, chiedendo esplicitamente se l'ex prete sia attratto dagli uomini o dalle donne. Ravagnani, sorpresa dalla diretta, ha risposto che è attratto dalle donne, ma ha immediatamente specificato che quella non era una domanda supportata dal contesto in quel momento.

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Tensione in studio e accuse di ipocrisia

La tensione tra i due è diventata immediatamente percepibile, accompagnata da un evidente imbarazzo di Ravagnani. Diaco ha ribattuto citando le voci e l'ironia che circolano pubblicamente attorno al concorrente, specialmente riguardo a Ballando con le Stelle. Il conduttore ha sostenuto che le battute ricevute vertono costantemente sulla sua sessualità e ha dichiarato di percepire un'offesa in questa narrativa, insistendo sul fatto che la verità debba essere detta prima o poi, definendo questa omissione come qualcosa di profondamente offensivo.

Privacy personale vs. diritto del pubblico

Di fronte alle perplessioni di Ravagnani, che affermava di non percepire tale offensività, Diaco ha continuato a interrogarlo, suggerendo che la mancanza di esposizione sui social media lo rendesse disconnesso dalla realtà della televisione. Il giornalista ha messo in discussione la vita sessuale dell'ospite durante il sacerdozio e dopo, chiedendo se avesse già sperimentato relazioni con altre persone. Diaco ha sostenuto che decidendo di esporsi pubblicamente, Ravagnani avesse anche il dovere di chiarire le idee al pubblico, rifiutando l'idea che la sessualità rimanga un argomento strettamente privato in questo contesto.

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Ricorso alla riservatezza e chiusura dell'intervista

Ravagnani ha fermamente rivendicato il proprio diritto alla riservatezza, dichiarando di non avere il dovere di offrire al pubblico le vicende della propria vita privata. Ha accusato Diaco di giudicare anziché fare domande, mettenolo in difficoltà su un terreno in cui chiunque sarebbe stato imbarazzato. L'ex prete ha chiarito di voler essere compreso per chi è realmente, non solo per la sua vita sessuale, affermando che la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e le sue azioni future devono essere utili alle persone. Ha concluso con sincera onestà, dicendo che l'invito lo ha messo a disagio e che non vuole fingere di stare bene.

Reazioni dei telespettatori e polemiche online

L'intervista si è conclusa con un augurio formale ma freddo da parte di Diaco, che ha dichiarato di aver lavorato a questa intervista più di quanto l'ospite immaginasse. Nei giorni successivi, i social network sono stati invasi da commenti di telespettatori sconcertati dal tono invasivo e dal contenuto delle domande. Molti utenti hanno criticato la decisione di mandare in onda questa "tristissima pagina di televisione pubblica", lodando l'educazione esemplare di Ravagnani e chiedendo dignità sia per l'intervistato che per l'intervistatore, aprendo un dibattito che non mostra segni di placarsi velocemente.