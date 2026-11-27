Pierluigi Diaco potrebbe rescindere il contratto con la Rai per divergenze su BellaMà. La sospensione del programma e le richieste di modifica dello stile di conduzione hanno creato una crisi aperta con l'ente pubblico.

Pierluigi Diaco sarebbe intenzionato a rescindere il proprio contratto con la Rai in seguito a profonde divergenze creative e gestionali emerse intorno alla conduzione del programma televisivo BellaMà. Questa decisione, qualora si confermasse, segnerebbe una svolta drammatica nella carriera del conduttore che collabora con l'ente pubblico dal 1996, chiudendo di fatto un lungo capitolo della televisione italiana di pomeriggio.

Il verdetto dell'audit e le richieste rai

L'azienda avrebbe comunicato a Diaco venerdì 27 novembre la decisione di sospendere cautelativamente BellaMà per un periodo di due settimane. Tale misura è stata presa a seguito di un audit interno avviato il 13 novembre per valutare la gestione della trasmissione dopo nuove segnalazioni. Durante questo incontro, la direzione avrebbe chiesto al conduttore di modificare il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori.

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Le nuove regole previste implicavano la presenza fissa di autori e collaboratori in studio durante le registrazioni. Diaco, secondo fonti vicine alla redazione citate da FqMagazine, avrebbe respinto categoricamente tali richieste. Il conduttore le ritiene incompatibili con il suo ruolo di capoprogetto e ideatore della trasmissione, mantenendo la convinzione di non dovere cambiare metodo per adeguarsi alle imposizioni esterne.

Le ragioni del rifiuto e la contestazione procedurale

Le motivazioni del rifiuto di Diaco sono multiple e toccano sia aspetti tecnici che di principio. Il conduttore considera soddisfacenti gli ascolti registrati dal programma sulla piattaforma Rai 2, rivendicando il successo della fascia oraria. Inoltre, Difende il lavoro svolto finora alla guida della sua squadra di autori, sostenendo che la critica istituzionale non tenga in debito conto i risultati conseguiti.

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Un altro punto critico riguarda la tempistica della sospensione cautelativa. Diaco contesta il fatto che la decisione non sia stata adottata prima dell'avvio dell'audit, bensì durante le operazioni di verifica. Inoltre, rileva di non essere ancora stato convocato ufficialmente per illustrare la propria linea difensiva, creando un senso di ingiustizia procedurale tra i vertici e la conduzione.

Il clima dietro le quinte e le polemiche pubbliche

La crisi istituzionale si inserisce in un contesto di forti polemiche pubbliche iniziate con l'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani. La situazione è degenerata ulteriormente con la diffusione, da parte di Selvaggia Lucarelli, di registrazioni audio fuori onda e di testimonianze sul clima tossico dietro le quinte di BellaMà. Lucarelli ha pubblicato nuove dichiarazioni che citano episodi specifici di tensione interna.

Una delle accuse più pesanti riguarda il rapporto di Diaco con la conduttrice Valeria Marini. Le testimonianze riportano frasi offensive che avrebbero caratterizzato le interazioni sul set, con Diaco che avrebbe usato linguaggio dispregiativo nei confronti della collega. Questi elementi hanno fornito alla direzione Rai una giustificazione apparentemente solida per intervenire con misure drastiche e urgenti.

La reazione della squadra e le prossime conseguenze

Nello stesso giorno in cui Diaco non è andato in onda, ufficialmente per un'indisposizione, la squadra di autori e collaboratori ai testi del programma ha espresso una ferma posizione di supporto. Il 25 novembre Diaco è tornato alla conduzione il giorno seguente, ricevendo una lettera di fiducia da parte dei collaboratori. Questo gesto dimostra la compattezza del gruppo di lavoro contro le pressioni della direzione.

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Se le indiscrezioni sulla sospensione e sulla possibile rescissione del contratto dovessero trovare conferma ufficiale, il caso aprirebbe un nuovo capitolo nei rapporti tra Diaco e la Rai. L'azienda dovrebbe chiarire se la sospensione è definitiva o temporanea, mentre Diaco valuta i passi legali per la risoluzione del contratto. La comunità televisica segue con attenzione l'evolversi di una vicenda che potrebbe ridefinire gli equilibri del day-time dell'ente pubblico.