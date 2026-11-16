BellaMa' e Rai 2: Matteo Casavecchia denuncia le barriere architettoniche all'hotel

Matteo Casavecchia racconta le difficoltà di accesso alla struttura ricettiva di Rai 2 durante la partecipazione a BellaMa', sottolineando la necessità di inclusione concreta e non solo teorica.

Matteo Casavecchia, atleta in carrozzina di 27 anni, ha sollevato un acceso dibattito pubblico riguardo alle modalità di accoglienza garantite dalla Rai durante la sua partecipazione al programma televisivo BellaMa'. L'atleta, ospite del conduttore Pierluigi Diaco sulla rete Rai 2, ha utilizzato i social network per esporre pubblicamente le gravi carenze infrastrutturali riscontrate durante il suo soggiorno presso l'hotel prenotato dall'azienda per lo spettacolo.

Contraddizioni tra visibilità e accessibilità reale

La denuncia di Matteo Casavecchia evidenzia un contrasto netto tra il contenuto del programma, dedicato alla disabilità, e l'esperienza concreta vissuta dal giovane durante la registrazione. Casavecchia ha sottolineato come l'invito a parlare di inclusione abbia preceduto la scoperta di barriere architettoniche che hanno reso la sua permanenza estremamente complessa, creando una situazione definita da lui stesso come un grande controsenso.

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Il racconto dell'arrivo e delle inefficienze logistiche

Dopo un viaggio di sei ore, il giovane e il suo team sono arrivati alla struttura ricettiva alle due di notte, constatando immediatamente l'assenza di un parcheggio prenotato per il loro mezzo di trasporto. Questa prima incomprensione ha segnato l'inizio di una serie di problemi logistici che si sono rivelati più significativi una volta che Matteo e i suoi accompagnatori hanno tentato di accedere alla camera assegnata loro dalla produzione televisiva.

La camera inaccessibile e la gestione delle richieste

Il punto critico si è verificato all'interno della stanza, dove il bagno è risultato completamente inaccessibile, impedendo all'atleta in sedia a rotelle di utilizzarlo in autonomia. Matteo Casavecchia ha segnalato immediatamente la situazione richiedendo un cambio di stanza, ma ha ricevuto un riscontro negativo: l'unica camera adatta alle sue esigenze era già occupata. L'atleta ha specificato che la Rai non aveva comunicato in anticipo tale necessità, evidenziando una falla nelle procedure di assistenza previste per gli ospiti con disabilità.

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La richiesta di un cambiamento concreto per il futuro

Nel video diffuso sui social, Casavecchia ha documentato le barriere presenti nel bagno, dimostrando visivamente le difficoltà oggettive incontrate. Il messaggio finale è rivolto direttamente all'azienda radiotelevisiva, con l'auspicio che continui a dare spazio a queste tematiche ma soprattutto che sappia tradurre i principi di inclusione in azioni pratiche e strutturate, affinché eventi simili non si ripetano in futuro.

Il contesto di polemiche e la posizione di Fabio Caressa

Questa vicenda si inserisce in un periodo di forte scrutinio mediatico per il programma BellaMa', guidato da Pierluigi Diaco. Già in precedenza, il conduttore e la trasmissione erano al centro di polemiche dopo le interviste ad Alberto Ravagnani e le testimonianze di Selvaggia Lucarelli. A questi episodi si aggiungono ora le riflessioni di Fabio Caressa, il quale ha dichiarato che l'Italia è un Paese di vecchi e che, sebbene la gavetta sia importante, ai giovani e alle persone con disabilità va data la possibilità concreta di farla, rimuovendo gli ostacoli pratici.