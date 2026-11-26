Pierluigi Diaco torna alla conduzione di BellaMà su Rai 2. Gli autori scrivono al capostruttura per sostenerlo durante l'audit interno sulle tensioni.

Pierluigi Diaco conduce la nuova puntata di BellaMà nel pomeriggio di oggi. Il ritorno in studio avviene dopo la pausa forzata di mercoledì scorso. Il conduttore riprende il lavoro a Viale Mazzini. La programmazione va avanti regolarmente nonostante il clima teso. Le voci di backstage parlano di forti attriti in redazione. Tuttavia, il programma non ha subito cancellazioni immediate.

Supporto degli autori al conduttore

Gli autori e i collaboratori hanno inviato una lettera aperta al capostruttura Rai. Il documento esprime piena fiducia professionale e umana. La missiva prende le distanze dalle ricostruzioni giornalistiche. I writers vogliono proteggere la credibilità di Diaco. La lettera è arrivata per chiarire la situazione interna. Il gruppo sostiene il conduttore contro le polemiche recenti.

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Audit interno su clima lavorativo

La Direzione Daytime ha disposto un audit interno il 13 novembre. L'indagine mira a raccogliere testimonianze specifiche. Si verifica il rispetto dei regolamenti sul clima lavorativo. Un secondo controllo è iniziato il 18 novembre per conto dell'azienda. L'audit accerta il rispetto dei principi del servizio pubblico. La dignità della persona è un punto centrale dell'ispezione. I vertici non hanno ancora adottato provvedimenti di sospensione.

Preparativi per eventuali interruzioni

In attesa degli esiti definitivi dell'indagine, la direzione di Rai 2 sta predisponendo una rete di copertura. Il piano serve per la conduzione del pomeriggio sulla seconda rete televisiva. In caso di necessità, l'azienda potrebbe sostituire il conduttore. Tuttavia, per ora la conduzione rimane invariata. Diaco torna quindi nelle sale di trasmissione. La programmazione segue il suo corso senza intoppi.

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Situazione aziendale e prossimi passi

Le verifiche continuano a Viale Mazzini. La dirigenza monitora la situazione con attenzione. Non ci sono stati licenziamenti o stop definitivi. Il ritorno di Diaco è visto come un segnale di normalità. La redazione lavora sotto i riflettori. La lettera degli autori cerca di stemperare le tensioni. Il futuro del programma dipenderà dagli esiti dell'audit. I dirigenti valuteranno ogni singolo elemento raccolto.

La conduzione riprende quindi oggi nel pomeriggio. Diaco si ritrova a dover affrontare il pubblico con la sua professionalità. La situazione resta delicata ma gestita. La pausa di mercoledì è considerata un incidente di percorso. La redazione cerca di mantenere la massima concentrazione. Il pubblico potrà valutare la conduzione nella prossima puntata. L'attesa per le conclusioni dell'indagine è alta. Tutti gli occhi sono puntati su Viale Mazzini.