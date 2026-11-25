Rai2 sospende BellaMà per il 25 novembre. Pierluigi Diaco non torna in onda a causa di tensioni interne. Al via BellaMix mentre Audit e Agcom verificano i fatti.

La trasmissione BellaMà su Rai2 ha annunciato la propria sospensione per la puntata prevista il 25 novembre, inserendo in sostituzione la rubrica BellaMix. Questa decisione prende forma immediatamente dopo le segnalazioni riportate il 24 novembre, quando l'emittente pubblica ha deciso di non far comparire in studio il conduttore Pierluigi Diaco. La scelta di interrompere il programma non è casuale ma risponde a precise dinamiche interne all'azienda e alle pressioni esterne.

Dietro le quinte le tensioni del 24 novembre

Le informazioni fanno riferimento a quanto accaduto martedì 24 novembre, giorno in cui si è conclusa la diretta televisiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano online Fanpage.it, Pierluigi Diaco avrebbe avuto un comportamento conflittuale verso tutto il personale presente. L'episodio, descritto come un urlare contro tutti, si sarebbe verificato sia all'interno dello studio che nelle aree esterne alla zona di registrazione.

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Queste indiscrezioni giungono a breve distanza temporale dalla diffusione pubblica di alcuni video registrati in momenti di fuorionda. La giornalista Selvaggia Lucarelli aveva infatti reso noti dei clip che ritraevano il conduttore mentre alzava la voce e rivolgeva la parola a una persona fuori dall'inquadratura. Tali materiale hanno alimentato ulteriormente il dibattito pubblico sulle modalità di gestione dello spazio televisivo da parte di Diaco.

Per la puntata successiva, fissata per il 25 novembre, il conduttore non si presenterà agli studi Rai. Le motivazioni alla base dell'assenza non vengono specificate ufficialmente, ma si ipotizzano cause personali o legate a problemi di salute. Questa mancata partecipazione segna un'interruzione netta nella cronologia delle trasmissioni, lasciando spazio a una programmazione alternatica.

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La reazione di Diaco e il cambio di rotta

La situazione si è evoluta rapidamente nelle ore successive ai fatti. Soltanto il lunedì 23 novembre, giorno precedente l'episodio critico, il conduttore aveva condotto la sua trasmissione senza affrontare direttamente le polemiche circolanti. La gestione della diretta era stata comunque modificata nella sua struttura per rispondere alle critiche.

Pierluigi Diaco aveva deciso di dedicare l'intera puntata alla testimonianza di una giovane ospite affetta da disturbi alimentari. Durante la trasmissione, il conduttore ha sottolineato più volte l'importanza del servizio pubblico, cercando di mantenere un tono professionale nonostante il clima teso. Questa scelta di contenuto non ha però scongiurato la sospensione successiva.

La sostituzione con BellaMix, una selezione dei momenti salienti delle puntate precedenti, rappresenta una misura temporanea. La Rai sta valutando le prossime mosse per la conduzione del programma nel breve termine, mantenendo alta l'attenzione sui possibili sviluppi della vicenda.

I due fronti istituzionali in corso

La decisione di sospendere il programma riaccende l'attenzione sul possibile stop definitivo di BellaMà. È importante notare che l'interruzione per il 25 novembre non sarebbe legata direttamente ai procedimenti disciplinari in corso, ma piuttosto alle dinamiche interne dell'azienda. Tuttavia, restano aperte due indagini fondamentali che potrebbero influenzare il futuro del programma.

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Il primo fronte riguarda l'audit interno avviato da Rai il 13 novembre. Tale verifica è stata启动 a seguito di specifiche segnalazioni ricevute dall'ente sul modo in cui la gestione del programma era stata condotta. L'obiettivo è accertare la conformità delle pratiche editoriali e gestionali agli standard dell'azienda pubblica.

Il secondo fronte vede coinvolta l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nota come Agcom. Il procedimento è stato aperto in riferimento all'intervista ad Alberto Ravagnani, andata in onda il 3 novembre. L'obiettivo dell'autorità è verificare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e le regole di correttezza informativa imposte dalla legge.

Impatto e prossime tappe per la programmazione

La sospensione di BellaMà ha un impatto diretto sulla griglia programmatica di Rai2. L'emittente utilizza questo lasso di tempo per BellaMix, offrendo ai telespettatori un recupero dei contenuti più discussi delle puntate precedenti. Questa strategia mira a mantenere alta l'audience senza esporsi ai rischi della conduzione diretta attuale.

Le parti interessate, inclusa la dirigenza Rai, attendono i risultati delle verifiche in corso. L'esito dell'audit interno e la decisione finale dell'Agcom determineranno se ci sarà un ritorno alla normalità o una modifica strutturale del programma. La situazione rimane in evoluzione e verrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni.