Belve Crime: il ritorno alle origini del programma

Analisi dello spin off Belve Crime che riporta il programma alle sue radici, con interviste a protagonisti di casi di cronaca nera e una Francesca Fagnani più incisiva.

Per riavere il Belve degli albori serviva Belve Crime . È infatti con lo spin off dedicato alle interviste a testimoni e a colpevoli di grandi casi di cronaca nera che il programma è tornato a splendere e a riassaporare il gusto dei primi tempi.

Nella versione Crime tutto funziona, a partire dalla padrona di casa. Francesca Fagnani si riappropria di ciò che sa fare meglio, le domande, rinunciando a tutta quella parte ultra pop che ha negli anni appiattito lei e il format, tra battutine, intercalari, faccine e chi ne ha più ne metta, utili solo a diventare materiale per la bolla dei social.

A Belve, insomma, mancava la tensione, rappresentata innanzitutto da quel giusto e doveroso distacco tra la padrona di casa e l'ospite. È paradossale, ad esempio, che a vere belve non si chieda che belve si sentano. Una rottura della tradizione che prosegue con l'annullamento di ulteriori rituali e domande standard che avevano fatto la muffa, soprattutto perché scontate e capaci di consentire all'intervistato di prepararsi la recita a casa.

A Belve Crime la differenza la fa pertanto il silenzio, che non annoia, bensì amplifica le emozioni. Il pubblico è trasparente, o addirittura assente quando la Fagnani si reca a registrare il blocco in carcere. Ed è un bene, perché questo restituisce solitudine ai protagonisti, un isolamento che mantiene alta la percezione di inquietudine, di turbamento. Servivano evidentemente personaggi con i conti aperti con la giustizia per togliere quella patina di prevedibilità allo show.

Lo spettatore ha nuovamente la sensazione - e la speranza - che qualcosa possa andare storto. L'interrogato spesso e volentieri si ribella, è spigoloso, respingente. Un atteggiamento che si riflette sulla Fagnani, che a quel punto restituisce il colpo. Ad essere nuovamente centrale è finalmente il potenziale contenuto che l'ospite può garantire e non l'ospite stesso che, nel caso del Belve tradizionale, purtroppo è puntualmente diventato quello più di grido, quello più inseguito, quello più chiacchierato.

Insomma, una mossa legittima, che però nelle ultime edizioni ha lasciato spazio a faccia a faccia registrati e successivamente cestinati perché ritenuti pochi appetibili e performanti. Belve Crime si è fermato al 6% di share, dato comunque eccellente per le medie di Rai 2, ben al di sotto della doppia cifra portata a casa dal titolare. La prova, per qualcuno, che questo sia il percorso sbagliato, che sia doveroso tornare sulla retta via.

Probabile, se vuoi rimanere una trasmissione di nicchia, ma se l'obiettivo è conquistare un pubblico più ampio, forse bisogna trovare un equilibrio. Belve Crime ha dimostrato che la formula originale può ancora funzionare, purché si mantenga la giusta tensione e si evitino le ripetizioni stucchevoli. Il futuro del programma potrebbe risiedere in una contaminazione tra i due formati, offrendo interviste più incisive senza perdere il contatto con il grande pubblico.

La sfida per Francesca Fagnani è mantenere l'autenticità ritrovata senza rinunciare agli ascolti, un compito arduo ma non impossibile. Con Belve Crime, il programma ha riscoperto la sua anima più vera, quella che aveva affascinato all'inizio. Ora resta da vedere se questa strada sarà percorsa anche nelle prossime stagioni, magari con qualche aggiustamento per bilanciare profondità e popolarità





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