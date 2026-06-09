Belve: Nancy Brilli, Iva Zanicchi e Matteo Salvini ospiti della nuova puntata

Al talk show condotto da Francesca Fagnani, ospiti Nancy Brilli, Matteo Salvini e Iva Zanicchi, che svelano aneddoti inediti tra calcio, schiaffi, amori e politica.

Il talk show " Belve ", condotto da Francesca Fagnani , torna in onda in seconda serata su Rai 2, promettendo come sempre interviste senza filtri e rivelazioni inedite.

Dopo il successo della scorsa stagione, il programma apre le porte a personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura pronti a mettersi a nudo. Tra gli ospiti di questa nuova puntata spicca il nome di Nancy Brilli, attrice da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Nel salotto di "Belve", l'attrice ha raccontato episodi del suo passato che pochi conoscono: dal suo rapporto con il calcio, che le ha insegnato a tirare fuori gli artigli, fino allo schiaffo che assestò a Virzì durante una lite. Un racconto che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo, tra sorprese e colpi di scena. Non solo spettacolo, ma anche politica con la presenza di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché segretario della Lega.

Salvini si è raccontato senza filtri, parlando della sua famiglia e dei suoi due figli avuti da due precedenti relazioni. Un'intervista che ha toccato temi personali e professionali, offrendo uno spaccato inedito del leader politico. Ma il momento più atteso è stato quello con Iva Zanicchi, che per la prima volta ha svelato dettagli sul suo legame con Frank Sinatra, che la colpì per ben due volte.

L'artista ha anche parlato del doloroso addio al compagno Fausto Pinna, scomparso dopo una lunga malattia, e del suo bilancio sentimentale, tra amori passati e nuovi inizi. La conduttrice Monica Setta, già ospite in passato, ha invece raccontato la sua passione per il giornalismo cartaceo, che la portò a dire no a Silvio Berlusconi quando lui le offrì un ruolo in televisione. Un aneddoto che rivela la forte determinazione della giornalista, fedele ai suoi principi.

Ogni ospite ha portato sul palco di "Belve" storie autentiche, fatte di luci e ombre, regalando al pubblico una serata all'insegna dell'emozione e della verità. Con uno stile diretto e senza peli sulla lingua, "Belve" si conferma come uno dei talk show più seguiti e discussi del panorama televisivo italiano





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