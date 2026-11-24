La nuova stagione di Belve su Sky conquista Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Confessioni, drama e interviste inedite in un talk show rinascente.

Francesco Totti torna a raccontarsi di fronte alle telecamere, scegliendo come palcoscenico lo sgabello più temuto e prestigioso della televisione italiana. L'ex capitano giallorosso è l'ospite d'onore della prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Francesca Fagnani, andato in onda su Sky. L'intervista si configura come un percorso intenso, promettendo confessioni personali, momenti di profonda commozione e alcune risate, con il calciatore intento a ripercorrere le tappe decisive della propria esistenza privata e professionale.

Confessioni su Ilary Blasi e rapporto con i figli

Il rapporto con Ilary Blasi, le dinamiche che hanno portato alla fine del matrimonio e la successiva relazione con Noemi Bocchi costituiscono i temi centrali del dialogo tra Totti e Fagnani. L'ex calciatore ammette apertamente di non riuscire a perdonare quanto accaduto nella precedente storia coniugale, mostrando un lato vulnerabile e riflessivo. Si sofferma inoltre sul complesso rapporto con i figli, riconoscendo alcune proprie mancanze educative e affettive nel corso degli anni, un'ammissione rara che aggiunge spessore alla sua figura pubblica.

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Il ricordo del padre e le delusioni sulla Roma

Particolarmente intenso si rivela il ricordo dedicato al padre, al quale Totti ammette di non essere mai riuscito a dire apertamente quanto gli volesse bene, un rimpianto emotivo che emerge chiaramente durante la conversazione. Non mancano le considerazioni critiche sulla Roma, con l'ex giocatore che esprime le delusioni vissute negli ultimi mesi all'interno della società, verso la quale avrebbe desiderato un maggiore rispetto. L'intervista include anche un divertente test sulla romanità, confermando il legame indissolubile con la città eterna che ha segnato la sua carriera.

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Pierfrancesco Favino tra cinema e vita privata

Il secondo ospite di punta è Pierfrancesco Favino, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano ed europeo. Nato a Roma nel 1969, vanta una carriera costellata di lodi e premi, attualmente impegnato sul set di "Falcon", dove interpreta il ruolo di Sergio Marchionne. Favino racconta il felice rapporto con il regista Paolo Sorrentino, un'alleanza creativa nata in passato che ha generato film come "Il traditore", dimostrando come la collaborazione tra i due abbia dato vita a capolavori del cinema nazionale.

Gemma Galgani e il ritorno di Belve in prova

Completa il terzetto degli ospiti Gemma Galgani, presenza familiare al pubblico da molti anni su "Uomini e Donne" e uno dei personaggi più rappresentativi del dating show di Maria De Filippi, nota per le sue vicende sentimentali e i confronti spesso accesi in studio. L'ottava stagione di "Belve" conferma inoltre gli ingredienti amati dal pubblico: i provini cambiano nome diventando "Belve in prova", permettendo a persone comuni di sedersi sullo sgabello e rispondere alle domande di Fagnani. In chiusura, immancabile la raccolta dei fuori onda, diventata negli anni uno dei momenti più divertenti della trasmissione.