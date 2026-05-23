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Ben-Gvir protesta contro decisione di Francia, ma non fermano i diviso: tecnologia d'ascolto a Gaza in fiamme

Foreign Relations News

Ben-Gvir protesta contro decisione di Francia, ma non fermano i diviso: tecnologia d'ascolto a Gaza in fiamme
Ben-GvirFranciaTechnology D'ascolto
📆5/23/2026 12:57 PM
📰Internazionale
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Ben-Gvir protesta contro decisione di Francia, ma non fermano i diviso: tecnologia d'ascolto a Gaza in fiamme.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha assistito alla riunione della sua fazione di partito alla Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme il 3 giugno 2024.

La Francia ha deciso di vietargli l'accesso al territorio, il ministro degli esteri Jean-Noel Barrot ha dichiarato sabato. Anche l'Unione europea dovrebbe adottare sanzioni contro Ben-Gvir, ha aggiunto. Francia e molti altri governi hanno espresso indignazione dopo che Ben-Gvir ha postato un video in cui derideva gli attivisti diretti a Gaza e bloccati a terra, alcuni dei quali hanno poi affermato di essere stati aggrediti durante la detenzione.

Netanyahu ha dichiarato che la condotta di Ben-Gvir «non è in linea con i valori e le norme di Israele». Gli attivisti della flottiglia, i cui membri sono stati bloccati mentre cercavano di consegnare aiuti umanitari a Gaza, sono stati successivamente espulsi da Israele dopo la loro detenzione iniziale. La decisione francese ha riflessi molto più diffusi e ha suscitato una notevole preoccupazione nella comunità internazionale

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