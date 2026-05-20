Ben Gvir's Provocations and Controversies

Itamar Ben Gvir, the controversial minister of the Temple, has been in the international spotlight for his provocative actions and verbal violence. From brandishing a gun during clashes between Jews and Palestinians in Jerusalem to inciting violence against activists and threatening to annex the West Bank, Ben Gvir has consistently pushed the envelope. Despite calls for restraint from Israeli leaders and the international community, Ben Gvir continues to make headlines, with his latest provocation being the umbrage he took at the suggestion that he is not the face of Israel.

Il ministro del Tempio, come lo chiamano con ironia i suoi detrattori, ne ha fatta un'altra delle sue: Itamar Ben Gvir torna alla ribalta delle cronache internazionali per l'ennesima provocazione, con le parole d'ordine e la violenza verbale che lo hanno contraddistinto sin dagli albori della sua ascesa politica.

A cominciare dall'ottobre del 2002 quando per la prima volta finì sulle prime pagine dei media internazionali per aver brandito una pistola nel corso degli scontri tra ebrei e palestinesi a Gerusalemme est, nel quartiere conteso di Sheikh Jarrah.

'Se lanciano sassi sparategli', fu la frase che pronunciò l'allora deputato ai dimostranti, inveendo contro le forze dell'ordine che non aprivano il fuoco. Un episodio che scioccò molti, ma che per lui si trasformò in un trampolino di lancio: poche settimane dopo in elezioni con una affluenza record la destra radicale unita nel Partito sionista religioso, guidato da Ben Gvir e Bezalel Smotrich, spicca il volo e conquista 14 seggi in una vittoria considerata storica.

Sei deputati vanno al partito di Gvir, Otzma Yehudit (Potenza ebraica). Così, nel sesto governo di Benyamin Netanyahu a trazione a destra che nasce poco dopo, Ben Gvir avrà un ministero nuovo di zecca e di peso: la Sicurezza pubblica, dicastero con pieni poteri su alcuni dossier molto sensibili.

Da allora il controverso politico, erede del pensiero del rabbino razzista Meir Kahane messo fuori legge da Israele, ha lanciato strali a destra e a manca, sordo ai richiami arrivati anche dai piani alti della politica israeliana, come in queste ore con le prese di distanza sia del premier Netanyahu che del ministro degli Esteri Gideon Sa'ar, che ha ritwittato su X il video in cui Ben Gvir umilia gli attivisti della flotilla con il ruvido commento 'tu non sei il volto di Israele'. Frase che il falco dell'ultradestra ha sentito più volte in questi anni, ma che non sembra avere effetto.

E' lui che ha iniziato a picconare la Corte Suprema, scatenando una crisi politica interna senza precedenti, oppure a far salire la tensione nella regione, come lo scorso settembre, quando all'indomani del riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada e Australia, Ben Gvir ha annunciato di voler presentare una proposta per l'immediata annessione della Cisgiordania. Del resto poche settimane prima aveva illustrato il 'suo piano' per Gaza City: costruire quartiere lussuoso per i poliziotti, 'con vista sul mare, sarà uno dei posti più belli del Medio Oriente', facendo eco al video del presidente Donald Trump.

Ed è riuscito in qualche modo anche a rilanciare la sua idea di armarsi di pistole: dopo aver allentato i requisiti necessari per il porto d'armi a seguito delle stragi di Hamas del 7 ottobre, in poco più di un mese le richieste raggiunsero numeri pari quelle degli ultimi 20 anni in Israele. I suoi detrattori lo deridono chiamandolo il ministro del Tempio, perché ha assicurato di voler costruire 'una sinagoga sul Monte del Tempio a Gerusalemme', ovvero sulla Spianata delle Moschee dove solo i musulmani possono pregare.

Norma violata da Ben Gvir e da migliaia di coloni al suo seguito, protagonisti di numerosi assalti e incursioni





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