Gvm Care & Research installa panchine rosse nei suoi ospedali romani nel 2026 per contrastare la violenza sulle donne, citando dati Istat allarmanti su accessi al pronto soccorso.

Nel corso dell'anno 2026, il gruppo ospedaliero italiano Gvm Care & Research lancerà un'iniziativa concreta per denunciare e prevenire la violenza domestica e di genere. L'associazione installerà delle specifiche panchine rosse all'interno delle sue principali strutture sanitarie, tra cui l'Istituto Clinico Casapalocco, l'Ospedale San Carlo di Nancy, il Tiberia Hospital e il Santa Rita da Cascia Hospital a Roma. Questa installazione simbolica mira a rendere visibile una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo, portando l'attenzione del pubblico su un problema che spesso rimane nascosto sotto la superficie delle statistiche ufficiali.

La strategia Gvm Care per la prevenzione

L'obiettivo principale del gruppo Gvm Care & Research, sotto la guida del Presidente Ettore Sansavini, è quello di sensibilizzare la società civile su un fenomeno che colpisce profondamente la dignità delle persone. Sansavini ha dichiarato che il gruppo, impegnato quotidianamente nella tutela della salute e del benessere, ha il dovere morale di promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla parità di genere. Questa iniziativa si inserisce coerentemente con i valori di responsabilità sociale e sostenibilità che definiscono l'identità istituzionale di Gvm Care & Research.

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Statistiche Istat e il problema del sommerso

I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero della Salute delineano uno scenario allarmante in Italia, dove ogni giorno si registrano 53 accessi ai Pronti Soccorso a causa di violenze chiaramente dichiarate. Tuttavia, le stime dell'Istituto Superiore di Sanità rivelano che il fenomeno reale è molto più vasto, arrivando a quasi 190 accessi giornalieri quando si includono i traumi la cui origine violenta non viene denunciata. Gran parte delle vittime tace per paura o per fattori psicologici, economici e sociali che le portano a nascondere i maltrattimenti.

Protocolli sanitari e accoglienza delle vittime

Per rispondere a questa emergenza, le strutture di Gvm Care & Research sul territorio attuano protocolli specifici per l'accoglienza e l'assistenza delle donne vittime di violenza, seguendo rigorosamente le linee guida nazionali vigenti. Il Presidente Sansavini ha sottolineato che aderire alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne non è un semplice gesto simbolico, ma una presa di responsabilità diretta. Dire no alla violenza significa affermare il diritto alla salute, alla dignità e alla vita per tutte le donne.

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Il significato simbolico della panchina rossa

La panchina rossa diventa così un punto di riferimento fisico all'interno degli ospedali, simboleggiando la vicinanza dell'istituzione sanitaria a chi soffre. Gvm Care & Research si pone al fianco delle donne contro ogni forma di abuso, discriminazione e violenza, con l'obiettivo di contribuire a costruire una società più sicura. L'installazione vuole trasmettere un messaggio chiaro: nessuna donna dovrebbe sentirsi sola o in pericolo, e le strutture sanitarie sono luoghi di protezione e supporto concreto per il recupero della dignità perduta.

Impatto sociale e prossimi passi

L'iniziativa prevista per il 2026 in tutte le strutture del gruppo rappresenta un segnale tangibile di impegno civico nel contesto sanitario italiano. Attraverso la visibilità pubblica delle panchine rosse, Gvm Care & Research invita la comunità a riflettere sulla necessità di rompere il muro del silenzio che spesso avvolge le violenze domestiche. Questo impegno costante mira a incentivare le vittime a cercare aiuto, sapendo che il sistema sanitario è attrezzato e preparato per offrire supporto immediato e professionale.