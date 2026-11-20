La tecnologica italiana Bending Spoons ha siglato l'accordo per l'acquisizione di Mailchimp dal gruppo Intuit. L'operazione, valutata 3,68 miliardi di dollari, segna un milestone storico per l'ecosistema tech italiano.

Il gigante tecnologico italiano Bending Spoons ha formalizzato un accordo definitivo per acquisire Mailchimp, la celebre piattaforma leader nell'automazione dell'email marketing, dal gruppo americano Intuit. Questa operazione finanziaria, strutturata interamente in denaro, attribuisce un enterprise value totale di 3,68 miliardi di dollari all'attività acquisita, consolidando ulteriormente la posizione di mercato di Bending Spools a livello internazionale. L'acquisizione rappresenta un momento cruciale per l'espansione del portafoglio digitale dell'azienda milanese, che punta a integrare strumenti potenti nella sua rete di prodotti.

Dettagli finanziari e struttura dell'operazione

I termini economici dell'accordo prevedono un meccanismo di finanziamento specifico che coinvolge direttamente gli azionisti di Bending Spoons. In particolare, Intuit si impegnerebbe a reinvestire 368 milioni di dollari, derivanti dai proventi della transazione, in azioni di nuova emissione emesse da Bending Spoons. Questo dettaglio strategico non solo garantisce la liquidità necessaria per chiudere l'operazione, ma allinea anche gli interessi degli investitori tra le due società durante la fase di transizione. Il consiglio di amministrazione di Bending Spoons ha esaminato attentamente la proposta e ha espresso parere favorevole, approvando l'operazione all'unanimità senza riserve o voti discordanti.

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Dal punto di vista puramente tecnico e legale, l'acquisizione non avverrà tramite un semplice passaggio di quote, ma attraverso l'acquisto del 100% della società The Rocket Science Group, Llc. Oltre alla controllata principale, Bending Spoons acquisirà tutte le attività correlate e le passività direttamente legate al marchio e alle operazioni di Mailchimp. Questa struttura societaria garantisce che l'azienda acquisisca il controllo totale su ogni asset, database e proprietà intellettuale detenuta dalla piattaforma, permettendo una futura integrazione seamless nei sistemi di Bending Spoons. I legali delle due parti hanno lavorato per strutturare il contratto in modo da minimizzare i rischi post-chiusura per entrambe le entità coinvolte.

Posizioni dei dirigenti e visione strategica

Luca Ferrari, co-fondatore e attuale ceo di Bending Spoons, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale evidenziando il valore storico del brand acquisito. Ferrari ha sottolineato che Mailchimp è un brand di grande rilievo, costruito nel corso di due decenni di continua trasformazione del settore dell'email marketing e di ridefinizione delle modalità con cui le aziende fanno crescere il proprio pubblico. Per l'azienda milanese, accogliere Mailchimp non è solo un'espansione numerica, ma un'opportunità per imparare da una cultura aziendale che ha saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici degli ultimi vent'anni. L'obiettivo dichiarato è quello di combinare l'efficienza operativa di Bending Spoons con la fedeltà della base clienti di Mailchimp.

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Dall'altra parte del tavolo, Jack Tam, senior vice president di Intuit, ha espresso piena soddisfazione per l'accordo, ringraziando il team di Mailchimp per l'impatto positivo che ha avuto sui clienti e sull'ecosistema di Intuit. Tam ha dichiarato che l'obiettivo primario della vendita è garantire una transizione lineare per i milioni di clienti, i partner commerciali e i dipendenti di Mailchimp. La sua posizione indica che Intuit non vede l'abbandono del brand come una perdita, ma come un'opportunità per i nuovi proprietari di guidare Mailchimp verso ulteriori successi in questo prossimo capitolo della sua evoluzione tecnologica. La collaborazione tra i due gruppi è stata definita come un partenariato basato sul rispetto reciproco per il lavoro svolto.

Impatto sul mercato e prossimi step operativi

La chiusura definitiva della transazione è prevista per i primi mesi del 2027, una finestra temporale che riflette la complessità delle verifiche necessarie per un accordo di questa magnitudo. La data di scadenza è strettamente subordinata al ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari da parte delle autorità antitrust e dei governi competenti in diverse giurisdizioni. Inoltre, l'operazione sarà soggetta al soddisfacimento di altre condizioni previste nel contratto, incluse eventuali verifiche di due diligence finali e assicurazioni specifiche. Questo lasso di tempo di circa un anno e mezzo permette ai team tecnici di preparare il terreno per la migrazione dei dati e delle infrastrutture senza interrompere i servizi esistenti.

Una volta completata l'operazione, Bending Spoons ha annunciato l'intenzione di investire in modo significativo nell'azienda acquisita. Gli investimenti saranno diretti principalmente verso gli strumenti potenti e di facile utilizzo che i clienti già utilizzano e apprezzano. L'obiettivo non è sostituire la tecnologia esistente, ma potenziarla con le competenze ingegneristiche e i processi di sviluppo agile tipici di Bending Spoons. Per il mercato dell'email marketing, questo significa l'arrivo di nuove funzionalità avanzate e miglioramenti nella stabilità e nella sicurezza delle piattaforme, mantenendo inalterata l'esperienza utente che ha reso Mailchimp un punto di riferimento globale per piccoli e medi imprenditori.