Bending Spoons verso il Nasdaq: Ipo e un miliardo di dollari in nuove linee di credito

La società tecnologica italiana Bending Spoons ha depositato il modulo F-1 per l'IPO sul Nasdaq, puntando a raccogliere tra 2 e 4 miliardi di dollari. Contestualmente, un pool di banche sta finalizzando linee di credito per un miliardo di dollari per sostenere la strategia di acquisizioni.

Bending Spoons accelera verso la quotazione al Nasdaq e, in parallelo, rafforza la propria struttura finanziaria. La società tecnologica italiana ha annunciato il deposito pubblico presso la SEC della dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa a una proposta di IPO , avviando formalmente il percorso che potrebbe portarla alla quotazione sul Nasdaq Global Select Market con il ticker BSP.

Si prevede che la quotazione possa avvenire entro la fine del mese. Contestualmente, secondo quanto risulta al Messaggero, un pool di primarie banche italiane e internazionali sta finalizzando nuove linee di credito bilaterali fotocopia da 150 milioni di dollari ciascuna, che potrebbero raggiungere complessivamente un miliardo di dollari. L'operazione punta a sostenere la strategia di acquisizioni che negli ultimi due anni ha trasformato la software company milanese in uno dei principali consolidatori globali del settore digitale.

Le nuove linee sono composte da una Term Loan A da 100 milioni e da una RCF da 50 milioni, in continuità con i finanziamenti deliberati nell'ottobre 2025 di 1.725 miliardi di dollari. Sul fronte della quotazione, il consorzio di collocamento riunisce alcuni dei principali nomi della finanza globale: Goldman Sachs International, J.P.

Morgan e Allen & Company come joint lead book-running manager, affiancati da Wells Fargo Securities, BofA, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Société Générale, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros (BPM). Secondo le indicazioni riportate nelle delibere, l'IPO potrebbe raccogliere tra 2 e 4 miliardi di dollari sulla base di una valorizzazione nell'ordine dei 20 miliardi. Se confermata, sarebbe una delle maggiori quotazioni mai realizzate da una società tecnologica fondata in Italia.

A sostenere la tesi di investimento è soprattutto la crescita costruita attraverso una intensa attività di fusioni e acquisizioni. Tra il 2024 e il 2025 Bending Spoons ha completato 13 operazioni per un controvalore complessivo di 4,76 miliardi di dollari. Tra le più rilevanti figurano WeTransfer per circa 450 milioni di dollari ed Evernote, rilevata per circa 200 milioni.

Nel 2026 il gruppo ha finalizzato le acquisizioni di StreamYard, Meetup, Mosaic Group, Vimeo, Aol ed Eventbrite, oltre al closing dell'operazione Tractive GmbH, società austriaca specializzata nel monitoraggio digitale per animali domestici, valutata circa 770 milioni di euro. I numeri riflettono il salto dimensionale compiuto dal gruppo.

Il 2025, primo esercizio redatto secondo i principi US GAAP e con il dollaro come valuta di riferimento, si è chiuso con ricavi pari a 1,306 miliardi di dollari, in crescita del 94,7% rispetto al 2024. L'Ebitda si è attestato a 434,8 milioni di dollari, mentre l'Ebitda adjusted ha raggiunto 700,9 milioni.

Le previsioni per il 2026 indicano ricavi in crescita a 2,742 miliardi di dollari ed Ebitda pari a 1,169 miliardi, con un Ebitda adjusted di 1,529 miliardi e una marginalità del 56%. Nonostante la posizione finanziaria netta sia salita a 2,04 miliardi di dollari a fine 2025 e la leva sia attesa al picco nel 2026, il management punta sulla forte generazione di cassa derivante dai ricavi ricorrenti da abbonamenti software.

Il deposito dell'F-1 e il contestuale rafforzamento delle linee bancarie rappresentano i due pilastri della strategia con cui Bending Spoons si prepara all'appuntamento con gli investitori istituzionali americani, puntando a presentarsi sul mercato con una piattaforma finanziaria e industriale all'altezza delle proprie ambizioni globali. Con questa doppia mossa, Bending Spoons si candida a diventare un punto di riferimento per il settore tecnologico italiano a livello globale, dimostrando come una società nata in Italia possa competere sui mercati internazionali grazie a una strategia di crescita aggressiva e a una solida base finanziaria





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