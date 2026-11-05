Benedetta Mazza congela gli ovociti: il percorso a 36 anni per il futuro

L'ex Professoressa di L'Eredità, Benedetta Mazza, condivide i dettagli del suo viaggio nella crioconservazione degli ovociti. Scopri come ha affrontato la terapia e le motivazioni alla base di questa scelta.

Benedetta Mazza, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Professoressa nel programma televisivo L'Eredità, ha intrapreso un percorso significativo per la sua vita privata. A 36 anni, la showgirl ha deciso di congelare i propri ovociti attraverso un processo di crioconservazione. Questa decisione è stata annunciata pubblicamente tramite un lungo video pubblicato sui suoi canali social, dove ha raccontato in dettaglio ogni fase del trattamento medico.

Il protocollo medico e le analisi iniziali

L'ex conduttrice ha spiegato che il percorso per la crioconservazione inizia con una serie rigorosa di analisi e indagini mediche. L'obiettivo iniziale era valutare lo stato generale di salute e determinare la riserva ovarica disponibile. Solo dopo aver ottenuto questi risultati cruciali, il team medico ha definito il protocollo terapeutico specifico e fissato la data esatta per l'inizio delle cure. Questo approccio mirato garantisce che ogni paziente riceva un trattamento personalizzato sulle proprie esigenze fisiologiche.

Also read Tinto Brass: La battaglia per Isola Farnese e l'eredità della casa romana

La terapia ormonale e le punture quotidiane

La fase più complessa e impegnativa è stata quella della terapia ormonale vera e propria, caratterizzata dall'autoamministrazione di iniezioni addominali. Per circa dodici giorni consecutivi, Benedetta Mazza si è sottoposta a questo regime terapeutico. Il monitoraggio è stato costante: ogni due o tre giorni erano previsti controlli con ecografia ed esami del sangue. La dottoressa incaricata osservava attentamente la crescita dei follicoli ovarici e, se necessario, regolava la dose della terapia per ottimizzare i risultati del trattamento.

Advertisement

Gestione degli effetti collaterali e recupero

Nonostante l'impegno richiesto, la showgirl ha sottolineato che non ci sono stati momenti insostenibili. Ha ammesso onestamente che alcuni giorni sono stati più pesanti a causa di sensazioni di gonfiore e stanchezza fisica. Tuttavia, ha superato queste difficoltà senza mai sentirsi oppressa dal carico emotivo o fisico. Alla fine del ciclo di stimolazione, è stata somministrata l'ultima puntura, fondamentale per far maturare completamente gli ovociti prima della procedura di prelievo.

Il prelievo in sedazione e la soddisfazione personale

La raccolta degli ovociti è avvenuta durante una procedura di sedazione durata circa venti minuti. Durante il recupero, Benedetta Mazza ha descritto sensazioni contrastanti, alternando momenti di gonfiore corporeo a periodi di forte vitalità. Ha espresso profonda felicità per aver compiuto questa scelta, definendola una fonte di leggerezza psicologica. Non ha rinunciato ad alcun aspetto della sua vita quotidiana e vede il suo percorso come un esempio positivo condiviso con molte altre donne che scelgono oggi di preservare la propria fertilità.