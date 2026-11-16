Benedetta Parodi cucina e politica estera: sanzioni Ue a Mosca

Benedetta Parodi torna in tv. L'Ue approva sanzioni alla Russia. L'Italia perde contro il Belgio 4-1. Notizie del 16 novembre 2026.

Benedetta Parodi, nota opinionista e conduttrice italiana, ha annunciato la sua intenzione di condurre un nuovo programma televisivo dedicato alla cucina. L'intervista, pubblicata da Today.it nella giornata di lunedì 16 novembre 2026, ha messo al centro anche le sue convinzioni educative, affermando che i suoi figli non sono viziati.

Nello stesso giorno, il Consiglio Affari esteri dell'Unione Europea si è riunito a Bruxelles per discutere di geopolitica. L'Italia è stata rappresentata dal ministro Antonio Tajani. Il punto focale dei lavori è rimasto la guerra in Ucraina e le minacce di una guerra ibrida da parte della Russia. Il Cremlino ha accusato l'Europa di essere divisa e lenta nei negoziati con Kiev.

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Sanzioni e diplomazia internazionale

La strategia dell'Unione Europea resta coerente: fornire sostegno a Kiev e mantenere pressione su Mosca. L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha ribadito l'approvazione di nuovi elenchi di sanzioni contro la Russia. Queste misure colpiscono banche, acquirenti e società che sostengono la flotta ombra russa. Il portavoce del Cremlino Peskov ha avvertito che senza un accordo le conseguenze saranno negative.

Intanto, la Cina ha confermato la tenuta di un vertice trilaterale. Il presidente Xi Jinping incontrerà il presidente americano Donald Trump e il presidente Vladimir Putin. L'incontro è previsto per giovedì 19 novembre a Shenzhen, segnando un tentativo di dialogo ad alto livello.

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Tensione politica e sicurezza aerea

Donald Trump è uscito dal suo silenzio riguardante il caos aeroportuale negli Stati Uniti. Il tycoon ha scaricato la responsabilità del blocco del traffico aereo di venerdì sul predecessore Joe Biden. L'evento ha bloccato il traffico per quasi 5 ore. Trump ha definito la situazione un disastro per la Federal Aviation Administration.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha rassicurato i cittadini. Ha dichiarato che non ci sono indicazioni di attacchi informatici esteri. Le indagini continuano con l'Fbi e gli altri organismi federali preposti all'applicazione della legge per individuare le cause tecniche del blocco.

Riassetti governativi e sanità italiana

In Italia, la maggioranza di governo si prepara a fare sintesi su diverse questioni. È in vista un nuovo vertice tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'incontro è previsto tra oggi e domani.

Sanità, pensioni, scuola e università sono i temi in cima alla lista degli aggiustamenti legislativi. Si lavora a ritocchi anche sulla norma spalma-superbonus, fortemente criticata, e sull'exit tax. Per il settore sanitario dovrebbero arrivare 500 milioni da destinare agli stipendi di medici e infermieri.

Questi fondi mirano a rispondere alle proteste del personale sanitario. I medici e gli infermieri hanno proclamato uno sciopero generale per il 5 dicembre. Il governo cerca di evitare uno stop ai lavori mantenendo la coesione della coalizione.

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Politica interna e sport azzurro

Il clima nel campo largo si surriscalda tra M5S e Pd. Il Movimento Cinque Stelle considera assodata la presenza nel programma unitario del reddito di cittadinanza. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni lanciano un'ultimatum sulla patrimoniale. Chiedono una tassa sulle grandissime ricchezze come necessità.

Giuseppe Conte apre al confronto. La segretaria del Pd è favorevole a una soluzione, ma sferra un affondo a Giorgia Meloni. Sostiene che si parla di multimilionari e che il Partito Democratico non alzerà le tasse al ceto medio, accusando il governo attuale di averlo già fatto.

Nello sport, la nazionale italiana di calcio perde 4-1 a Bruxelles contro il Belgio. Il successo della Francia sulla Turchia ha confermato l'eliminazione. Gli Azzurri scivolano al terzo posto nel girone, mancando la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di marzo.

Nonostante il vantaggio iniziale di Pio Esposito, la squadra è stata affondata dai reti di De Cuyper, Ngoy, Doku e Moreira. Anche Sara Errani e Jasmine Paolini subiscono una delusione alle Wta Finals. Le tenniste azzurre si arrendono in due set alle rivali nel doppio.