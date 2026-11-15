Benedetta Parodi cucina tv, polemiche Ballando con le Stelle Pernice Guaccero

Benedetta Parodi commenta il programma di cucina, mentre le polemiche su Ballando con le Stelle esasperano Bianca Guaccero che difende Giovanni Pernice.

Benedetta Parodi ha dichiarato il desiderio di tornare a condurre un programma di cucina televisiva, affermando di essere pronta a farlo anche il giorno successivo. La nota cuoca e conduttrice ha inoltre precisato che i suoi figli non sono viziati, rivelando il segreto dietro alla loro educazione. Queste dichiarazioni emergono in un contesto mediatico particolarmente turbolento, lontano dai temi culinari che la hanno resa celebre.

Polemiche immediate dopo la puntata

Il giorno successivo alla messa in onda della puntata di Ballando con le Stelle il 14 novembre si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia mediatico. Le piattaforme social, le pagine dei quotidiani e i salotti televisivi sono stati letteralmente invasi dai commenti relativi a quanto accaduto durante la trasmissione in diretta televisione. La discussione non si limita alle performance in pista, ma si estende a dinamiche interne più complesse.

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La difesa accesa di Bianca Guaccero

La tensione nel programma di Milly Carlucci non si è esaurita con quel faccia a faccia televisivo, poiché la giuria è finita nel mirino di altre polemiche roventi scoppiate a telecamere spente. Bianca Guaccero, attrice e conduttrice, ha deciso di intervenire a gamba tesa sui social network per prendere pubblicamente le difese del suo compagno, il maestro di ballo Giovanni Pernice. Il duo sta attualmente gareggiando nell'edizione del talent show di Rai 1, dove l'esibizione ha suscitato giudizi controversi da parte del banco.

Dedica al partner e critica alla giuria

La reazione immediata della Guaccero si è tradotta in un lungo e accorato post, che funge da dedica d'amore unita a una stoccata diretta allo storico giurato Mariotto. Il messaggio si apre con parole di profonda stima e ammirazione per la professionalità del partner, definendolo magico perché garantisce la creazione del migliore risultato in scena. Guaccero sottolinea il rigore tecnico e la dedizione totale di Pernice, che non utilizza artifici ma si basa sulla realtà concreta del ballo, fatta di passi e interpretazioni.

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L'attrice pugliese evidenzia come il maestro si spenda ogni giorno senza risparmiarsi, non solo per la propria partner ma anche per gli altri. Nella seconda parte del post, arriva l'affondo diretto: Guaccero si dichiara fiera del partner anche per la capacità di tenere testa a chi non dimostra imparzialità e rispetto. Il messaggio invita a guardare oltre le provocazioni della giuria, ricordando che la noia di alcuni critici ha portato fortuna due anni fa.

La risposta del ballerino e chiusura

Questo gesto di supporto pubblico non è rimasto inascoltato, poiché la risposta del ballerino è arrivata puntuale con un semplice messaggio di affetto. Giovanni Pernice ha scritto di amare la compagna, definendola speciale e ringraziandola con affetto. Mentre Benedetta Parodi affronta temi educativi e professionali in altro contesto, l'attenzione rimane alta su questa edizione del programma televisivo dominato dalle polemiche.