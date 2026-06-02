Benedetto Croce, l'uomo che si rifiutò di essere onorato

La raccolta delle lettere di Benedetto Croce offre una visione autentica dell'uomo, del filosofo, del liberale. La sua corrispondenza con la tredicenne Natalia Ginzburg e la sua risposta all'ignobile accademico che gli chiedeva una dichiarazione di arianesimo sono solo due esempi della sua nobiltà e della sua forza di carattere.

La raccolta delle lettere di Benedetto Croce conferma l'uomo, il grande uomo, perfino nella sua corrispondenza con la tredicenne Natalia Ginzburg. Sollecito con i deboli, è forte con i forti, come dimostra la sua missiva spedita da ministro al presidente del consiglio Giolitti.

La risposta all'ignobile accademico che nel 1938 gli chiedeva una dichiarazione di arianesimo è nobilissima. La lettera all'amico Einaudi, allora presidente della repubblica, che stava per firmare la sua nomina a senatore a vita è stupenda. Croce rifiutò l'onorificenza grandiosa, che carezzerebbe una grandiosa vanità, dimostrando di non essere un politico interessato a vanità personali. La sua figura emerge dalla raccolta delle sue missive,





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