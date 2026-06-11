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Benefici del dormire con cani e gatti: un momento di relax salutare

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Benefici del dormire con cani e gatti: un momento di relax salutare
CaniGattiSonnellini Diurni
📆6/11/2026 5:15 AM
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La ricerca ha evidenziato come i brevi sonnellini diurni condivisi con cani e gatti possano avere effetti positivi sulla salute e migliorare diverse funzioni cognitive. Inoltre, questi momenti di vicinanza possono contribuire a ridurre lo stress e rafforzare i legami affettivi.

Gli studi recenti hanno evidenziato come i brevi sonnellini diurni , ovvero i momenti di riposo condivisi con cani e gatti, possano avere effetti positivi sulla salute e migliorare diverse funzioni cognitive come la memoria, l'attenzione e la velocità di elaborazione delle informazioni.

Inoltre, questi momenti di vicinanza possono contribuire a ridurre lo stress e rafforzare i legami affettivi. Secondo gli esperti, questi brevi sonnellini possono aumentare il senso di sicurezza e rilassamento, soprattutto per chi soffre di ansia o attraversa periodi di forte stress. Per gli animali domestici, dormire vicino all'umano è un comportamento naturale che esprime fiducia e attaccamento.

Tuttavia, è importante rispettare le loro preferenze e non disturbare il loro riposo. Il riposo è essenziale per lo sviluppo del cervello, l'apprendimento e la crescita fisica, soprattutto per i più giovani. Concedersi venti minuti di relax insieme a un cane o gatto può essere una delle abitudini più piacevoli e salutari della giornata

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