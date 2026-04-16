Benessere Psicologico Digitale: Rischi e Vulnerabilità delle App per la Salute Mentale

Le app per il benessere psicologico offrono un accesso facilitato a strumenti per la salute mentale, ma uno studio rivela gravi vulnerabilità nella protezione dei dati sensibili degli utenti, sollevando preoccupazioni sulla privacy.

Le applicazioni per il benessere psicologico stanno riscontrando una diffusione impressionante. Non si tratta più soltanto di meditazione guidata o esercizi di respirazione: oggi molte di queste applicazioni funzionano come veri e propri sistemi di monitoraggio dell’umore o addirittura chatbot conversazionali basati su intelligenza artificiale che simulano una relazione terapeutica.

Per molti utenti rappresentano una via di accesso al benessere psicologico per curare depressione e stati d’animo negativi, con modalità più accessibili e meno costose rispetto alla terapia tradizionale che solitamente si affronta quando ci si rivolge a un medico specialista. Il problema è che, proprio perché accessibili e quotidiane, queste applicazioni trattano una quantità di informazioni che difficilmente altri servizi digitali possiedono. Uno studio ha preso in esame 10 applicazioni Android presenti sul Google Play Store, che in totale contano circa 14,7 milioni di installazioni. Il risultato è stato allarmante: oltre 1.500 vulnerabilità complessive, alcune delle quali di gravità elevata. Ma a differenza di un social network o di una piattaforma di e-commerce, i dati raccolti da queste app non sono semplici dati anagrafici, ma informazioni sulla salute mentale degli utenti, che annotano pensieri, stati d’ansia, crisi depressive, schemi cognitivi, progressi terapeutici, e talvolta persino idee autolesive. Molte di queste vulnerabilità permettevano a malintenzionati di poter accedere all’account della vittima senza conoscere la sua password, mentre informazioni estremamente sensibili venivano salvate in chiaro nella memoria locale del dispositivo senza adeguata protezione crittografica, consentendo a chiunque ottenga accesso fisico allo smartphone di estrarre i contenuti del diario emotivo o delle sessioni terapeutiche. Sebbene la normativa comunitaria, in particolare il GDPR, miri a proteggere i dati sensibili, come quelli sulla salute, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, il problema è che molte app di benessere psicologico non vengono percepite come servizi sanitari, ma come strumenti di lifestyle, anche se dal punto di vista legale la qualificazione non dipende dal marketing ma dal tipo di informazioni trattate. A ciò si aggiunge la gestione dei dati in cloud, in cui i dati vengono trasmessi, elaborati e archiviati su server remoti anche fuori dall’Unione Europea, in Paesi in cui le normative sulla privacy sono blande o inesistenti. È fondamentale che gli utenti siano consapevoli di questi rischi e adottino misure preventive. In primo luogo, è consigliabile mantenere sempre aggiornato il sistema operativo e le applicazioni, aggiornandole con regolarità per assicurarsi di avere curato almeno la manutenzione minima sulla sicurezza. Anche la lettura dell’informativa privacy, sebbene spesso trascurata, può fornire preziose indicazioni per verificare quali dati vengono raccolti e se sono condivisi con terze parti. Va inoltre prestata attenzione ai permessi richiesti dalle app: accesso a contatti, microfono o archiviazione, quando non strettamente necessari alla funzione dichiarata, costituiscono un campanello d’allarme. In ogni caso, meno informazioni che dovrebbero rimanere riservate si immettono in tali app, e più si ridurranno le probabilità di mettere a rischio la propria privacy. La gestione della salute mentale digitale richiede un approccio informato e cauto, bilanciando i benefici di queste tecnologie con i potenziali rischi per la riservatezza dei dati più intimi





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