Benevento in Serie B: Promozione conquistata con il derby e il crollo del Catania

Il Benevento vola in Serie B grazie alla vittoria nel derby contro la Salernitana e alla sconfitta del Catania. Un percorso trionfale che segna il ritorno nel campionato cadetto dopo tre anni.

Il Benevento conquista la promozione in Serie B superando la Salernitana nel derby e beneficiando della contemporanea sconfitta del Catania . La stagione prossima vedrà i giallorossi protagonisti nel campionato cadetto. Dopo aver dominato a lungo il Girone C di Serie C, la squadra sannita, inizialmente rallentata, ha concretizzato il suo obiettivo nel trentacinquesimo turno, grazie ad una combinazione perfetta di risultati. Il successo nel derby contro la Salernitana è stato fondamentale.

\La vittoria all'Arechi ha segnato il momento clou della festa promozione. Il Benevento ha affrontato la Salernitana con l'intento di gestire il match, senza affrettare i tempi. Le prime occasioni sono arrivate con Tumminello e Lamesta, seguite da una fase di controllo. La svolta è avvenuta al 66', quando un rigore, causato da un fallo di mano di Quirini, ha permesso a Salvemini di portare in vantaggio il Benevento. Il gol dello 0-1 è stato decisivo, consegnando i tre punti che hanno sancito la matematica promozione. Il Catania, l'ultimo rivale del Benevento, era distante nove lunghezze prima del 35° turno. Al Benevento bastava fare un punto in più rispetto al Catania, impegnato contro il Picerno. La combinazione sperata si è verificata: il Catania, inaspettatamente sconfitto in casa, ha permesso al Benevento di volare a +12, con tre giornate ancora da giocare. Il Catania non è riuscito a rispondere ai sanniti, perdendo clamorosamente al Massimino. Nonostante il vantaggio iniziale del Catania con D'Ausilio, Abreu e Bianchi hanno ribaltato il risultato. \Il Benevento, reduce da un triennio in Serie C, si appresta a tornare in Serie B, campionato in cui ha militato fino a pochi anni fa, sfiorando anche la promozione in Serie A nel 2021-2022. La successiva retrocessione in Serie C, dopo una stagione difficile, ha dato il via a un percorso di ricostruzione, con due eliminazioni ai playoff prima di raggiungere la meritata promozione diretta. Antonio Floro Flores, tecnico promosso della Primavera, ha guidato la squadra dalla terza posizione. Il suo lavoro ha portato il Benevento a superare il Catania e a conquistare la vetta della classifica, mantenendo la leadership con undici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Un risultato che celebra la determinazione e la resilienza del club





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