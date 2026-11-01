Bengaluru, Due Morti in Piscina al Conrad Hotel: Si Sospetta una Scarica Elettrica

Un membro dell'equipaggio tedesco e un dirigente slovacco sono morti in una piscina dell'hotel Conrad Bengaluru. Si sospetta una scarica elettrica, mentre le indagini proseguono.

Nuova Delhi, 1 novembre. Un membro dell'equipaggio di volo tedesco e un dirigente d'azienda slovacco sono morti a seguito di un incidente nella piscina del Conrad Bengaluru, un hotel di lusso a Bengaluru, in India. Secondo quanto riportato sabato dai media indiani, si sospetta che l'incidente sia stato causato da una scarica elettrica nella piscina.

Incidente in Piscina al Conrad Bengaluru

L'hotel ha dichiarato di essere profondamente addolorato per la morte di due dei suoi ospiti, avvenuta in seguito a un tragico incidente. Nel comunicato non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'accaduto.

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La causa dell'incidente non è ancora nota. L'hotel ha inoltre affermato di offrire pieno supporto agli investigatori impegnati nelle verifiche sulla vicenda.

I media indiani, citando fonti della polizia, hanno riferito che la causa sospettata è una folgorazione. Gli investigatori stanno cercando di capire in che modo la corrente elettrica sia arrivata nell'acqua della piscina.

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Al momento non è stato possibile contattare immediatamente la polizia per un commento. Le informazioni disponibili provengono quindi dalle ricostruzioni dei media indiani e dalla dichiarazione diffusa dall'hotel.

Soccorsi e Cure all'Ospedale Manipal

Le due vittime sono state trasportate al Manipal Hospital di Old Airport Road. Secondo l'ospedale, una persona era già deceduta al momento dell'arrivo, mentre l'altra è giunta in stato di arresto cardiaco e non è stato possibile rianimarla.

L'ospedale ha descritto l'episodio come un incidente legato all'acqua avvenuto presso l'hotel. Il personale sanitario ha quindi ricostruito la dinamica sulla base delle informazioni ricevute al momento del ricovero.

Anche un membro del personale dell'hotel, che aveva cercato di soccorrere le vittime, è stato sottoposto a cure mediche. Anche un ospite americano, che è riuscito a nuotare fino a mettersi in salvo, ha ricevuto assistenza.

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Secondo quanto comunicato dall'ospedale, entrambi questi soggetti si trovavano in condizioni stabili. Le informazioni sulle loro condizioni sono state fornite dalla stessa struttura sanitaria.

Verifiche sulla Scarica Elettrica

Le autorità devono ancora accertare l'origine della corrente che avrebbe raggiunto l'acqua. Fino a quando le verifiche non saranno completate, la causa resta soltanto un'ipotesi basata sulle prime ricostruzioni.

Gli episodi che coinvolgono piscine e impianti elettrici richiedono in genere controlli tecnici approfonditi sugli impianti. Nel caso specifico, non sono ancora disponibili conferme ufficiali sui risultati di tali accertamenti.

La vicenda resta quindi aperta e i dettagli potrebbero cambiare man mano che gli investigatori raccoglieranno nuovi elementi. Per ora, le informazioni confermate riguardano le due morti, i soccorsi e la dichiarazione dell'hotel.