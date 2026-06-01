Benjamin Netanyahu ordina attacco contro Hezbollah in Libano

Il Primo Ministro israeliano ha ordinato all'esercito di attaccare obiettivi nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare obiettivi nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut, una roccaforte di Hezbollah nota come Dahiyeh.

A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte del gruppo terroristico Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato all'IDF di attaccare gli obiettivi terroristici nel distretto di Dahiyeh a Beirut. Le truppe israeliane e Hezbollah hanno continuato a scambiarsi il fuoco dopo il cessate il fuoco di metà aprile, con Hezbollah che ha fatto ricorso all'uso di droni kamikaze a basso costo e facili da assemblare, difficili da contrastare per le difese aeree e che hanno ucciso diverse truppe israeliane nel sud del Libano.

I combattimenti in Libano sono stati la più ampia ricaduta della guerra in Iran, con lo sfollamento di oltre 1,2 milioni di libanesi a causa degli attacchi israeliani e degli ordini di evacuazione dal 2 marzo, quando Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni verso Israele per sostenere il suo alleato Iran. L'incursione ha finora ucciso più di 3.370 persone, secondo il governo libanese. Israele afferma che nello stesso periodo sono stati uccisi 24 soldati e quattro civili.

Decine di migliaia di israeliani nel nord del Paese sono stati sfollati dai razzi e dai droni di Hezbollah





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Benjamin Netanyahu Hezbollah Libano Israele Guerra In Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hezbollah risponde con nuovi razzi a Israele, Israele amplia la sua avanzata nel LibanoGli attacchi contro il Libano hanno causato la morte di oltre 3.370 persone e oltre 10.000 feriti, mentre Hezbollah risponde con nuovi razzi su Israele. L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 13 villaggi libanesi.

Read more »

Netanyahu, 'estendiamo la nostra presa sui territori di Hezbollah''Ho dato istruzioni all'Idf di estendere la manovra in Libano. Hanno attraversato il Litani e conquistato il Beaufort. Ora il mio ordine è di consolidare ed estendere la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah''. (ANSA)

Read more »

L'Idf conquista il castello di Beaufort in Libano. La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio OnuNetanyahu, 'estendiamo la nostra presa sui territori di Hezbollah' (ANSA)

Read more »

Libano, Netanyahu valuta attacchi a Hezbollah anche a Beirut, con evacuazioni nella capitaleIl presidente israeliano, secondo media locali, cerca il via libera degli Usa per operazioni aeree più ampie a Beirut

Read more »