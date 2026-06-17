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Bennato e Elio si esprimono sull'attivismo politico degli artisti

Spettacolo News

Bennato e Elio si esprimono sull'attivismo politico degli artisti
Edoardo BennatoDe GregoriBruce Springsteen
📆6/17/2026 1:25 PM
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Edoardo Bennato e Elio degli Elio e le storie tese hanno espresso il loro pensiero sull'attivismo politico degli artisti, in particolare riguardo alle dichiarazioni di De Gregori su Bruce Springsteen e l'attivismo contro Trump. Bennato ha dichiarato di trovare imbarazzante quando un uomo di spettacolo si schiera in modo netto e apodittico su questioni internazionali, mentre Elio ha sottolineato l'importanza della libertà di opinione e della possibilità per chiunque di prendere posizione, anche se in disaccordo con le opinioni degli altri.

Edoardo Bennato si è espresso sulla questione dell' attivismo politico degli artisti, in particolare riguardo alle dichiarazioni di De Gregori su Bruce Springsteen e l'attivismo contro Trump.

Bennato ha espresso il suo pensiero in un'intervista a Tg1 Talks, dove ha dichiarato di trovare imbarazzante quando un uomo di spettacolo si schiera in modo netto e apodittico su questioni internazionali. Secondo Bennato, gli artisti che vogliono sensibilizzare il pubblico dovrebbero farlo in modo più sottile, poiché il pubblico è già sensibile di suo.

Tuttavia, Bennato non si schiera con i critici di De Gregori e afferma che la sua arte è una forma di legittima difesa contro la stupidità, la scelleratezza e l'ignoranza. Anche Elio, degli Elio e le storie tese, si è espresso sulla questione, dichiarando di essere a favore della libertà di opinione e della possibilità per chiunque di prendere posizione, anche se in disaccordo con le opinioni degli altri

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