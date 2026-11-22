La sonda BepiColombo, frutto della collaborazione Esa-Jaxa, ha completato con successo l'inserimento orbitale attorno a Mercurio dopo un viaggio durato otto anni.

La sonda spaziale BepiColombo, progetto congiunto tra l'Agenzia spaziale europea ( Esa) e l'agenzia spaziale giapponese ( Jaxa), è entrata ufficialmente nell'orbita di Mercurio. Questo traguardo storico conclude un viaggio durato otto anni, caratterizzato dalla percorrenza di oltre 10 miliardi di chilometri e da nove sorvoli planetari strategici. La conferma ufficiale del successo della manovra di inserimento orbitale è stata diffusa dall' Esa con un comunicato pubblicato su X il 22 novembre, giorno seguente alla manovra critica avvenuta il 21 novembre.

Dettaglio operazioni di inserimento orbitale

Il Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) ha confermato il contatto con la sonda e l'avvenuto inserimento in orbita mediante i dati di telemetria ricevuti. L'unità di dinamica del volo ha verificato che la manovra è andata a buon fine, mentre i tecnici stanno analizzando nel dettaglio i dati trasmessi per valutare ogni aspetto operativo. Il momento decisivo per l'ingresso in orbita è stato l'accensione dei propulsori durata 37 minuti, necessaria per rallentare il veicolo e permettere alla gravità di Mercurio di catturarlo. Questo passaggio cruciale ha richiesto una precisione estrema per evitare che la sonda venisse schiacciata o respinta.

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Struttura della missione e nomi delle sonde

BepiColombo, che prende il nome dal matematico e ingegnere italiano Giuseppe Colombo, è composta da due orbiter distinti con obiettivi scientifici complementari. Tra il 9 e il 10 dicembre sono programmate le operazioni di separazione dei due veicoli, che da quel momento opereranno in orbite separate. Il Mercury planetary orbiter (Mpo), sviluppato principalmente dall'Esa, si concentrerà sullo studio della superficie, della composizione chimica e della struttura interna del pianeta. Questo veicolo potrà avvicinarsi fino a circa 480 chilometri dalla superficie, consentendo osservazioni di precisione senza precedenti per la mappatura del suolo.

Parallelamente, la sonda giapponese Mio, ufficialmente denominata Mercury magnetospheric orbiter, analizzerà il campo magnetico e l'ambiente spaziale circumplanetario. La distinzione dei compiti permette una copertura scientifica completa, coprendo sia gli aspetti geologici superficiali che le dinamiche del campo magnetico globale. Questa architettura complessa è il risultato di una collaborazione internazionale che ha visto il contributo di molteplici agenzie spaziali e istituti di ricerca europei e giapponesi.

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Difficoltà dell'ambiente mercuriano

Mercurio rimane uno dei corpi celesti più difficili da esplorare a causa della sua vicinanza al Sole e delle condizioni ambientali estreme. Le temperature sulla superficie possono subire oscillazioni brutali, passando da circa 180 gradi sotto zero a 450 gradi sopra zero. Gli strumenti scientifici a bordo devono resistere a un'intensa esposizione alle radiazioni solari, richiedendo protezioni termiche avanzate. La prima sonda a sorvolare il pianeta fu la Mariner 10 della Nasa nel 1974, seguita dalla missione Messenger che orbitò Mercurio dal 2011 al 2015, raccogliendo dati fondamentali per la comprensione preliminare del mondo.

La missione BepiColombo mira a raccogliere informazioni che ricostruiscono la formazione e l'evoluzione dei pianeti rocciosi del Sistema solare interno. Gli scienziati vogliono chiarire diversi misteri irrisolti, tra cui l'origine del pianeta. La composizione chimica suggerisce che Mercurio si sia formato più lontano, forse vicino all'orbita di Marte, prima di essere spinto nella posizione attuale da una gigantesca collisione. Inoltre, si indagano i depositi di ghiaccio nei crateri polari in ombra permanente, che potrebbero contenere acqua arrivata da asteroidi milioni di anni fa.

Prossimi passi e obiettivi scientifici

La comunità scientifica pone grande attenzione alla domanda se Mercurio sia ancora geologicamente attivo, esaminando cavità superficiali formatesi in tempi relativamente recenti. Un altro mistero riguarda il colore insolitamente scuro del pianeta, potenzialmente dovuto alla presenza di grafite, e la natura del suo campo magnetico globale. Mercurio è l'unico pianeta roccioso interno, insieme alla Terra, a possedere un campo magnetico generato internamente, suggerendo la possibilità di un nucleo parzialmente liquido.

Secondo Santa Martinez, responsabile della missione presso l'Esa, BepiColombo offrirà immagini inedite di Mercurio, aprendo un nuovo capitolo nella comprensione del Sistema solare. I prossimi aggiornamenti sulle operazioni post-separazione e sui primi risultati scientifici saranno resi noti nelle settimane successive, segnando l'inizio di una nuova era nell'esplorazione del pianeta più vicino al Sole.