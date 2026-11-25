Paolo Becchi analizza il possibile ritorno di Beppe Grillo in politica, la contesa sul simbolo del Movimento 5 Stelle e il possibile peso di Alessandro Di Battista sul voto.

Paolo Becchi, professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova, è stato soprannominato nel 2013 'l'ideologo del Movimento' per le sue posizioni vicine al Movimento 5 Stelle delle origini. Conoscendo bene Beppe Grillo, con cui ha avuto un rapporto nel tempo, Becchi interviene ora sul possibile ritorno del fondatore del Movimento in politica, tema che torna al centro del dibattito pubblico.

Becchi, pur essendo della stessa città di Grillo, ha successivamente assunto posizioni autonome, distaccandosi dall'ortodossia pentastellata. Secondo il professore, la questione decisiva riguarda la titolarità del simbolo del Movimento e l'udienza fissata per il 12 gennaio.

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Beppe Grillo e la contesa sul simbolo del Movimento

Becchi ritiene che Beppe Grillo abbia tutto il diritto etico e giuridico di riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle e di utilizzarlo. Il professore sostiene che Grillo abbia ceduto la disponibilità del simbolo solo per un certo periodo e limitatamente al suo utilizzo temporaneo, tanto che veniva pagato per questo.

Nel ragionamento di Becchi, se qualcuno paga per usare un bene, significa che il bene non appartiene a chi lo usa. Il professore si dichiara non avvocato, ma indica come elemento a favore di Grillo le sentenze già pronunciate, tutte favorevoli a Grillo: quella della Corte d'Appello di Genova del 2021, che conferma una precedente decisione del 2019.

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Becchi osserva anche che l'udienza del 12 gennaio potrebbe essere rinviata, favorendo di fatto Giuseppe Conte. Secondo il professore, la recente partecipazione di Grillo a una trasmissione televisiva condotta da Fazio sarebbe servita a tenere alta l'attenzione sul tema e a ridurre il rischio di nuovi rinvii.

Le posizioni di Becchi su risentimento e leadership di Conte

Becchi descrive Beppe Grillo come una persona animata da un forte risentimento verso l'attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle. Il professore osserva che il risentimento è una passione negativa, che non crea felicità, richiamando la classificazione della vendetta tra le passioni tristi di Spinoza.

Per Becchi, Giuseppe Conte rappresenta per Grillo la spinta per superare quel risentimento, ma il professore ammette che in certi momenti non basta. Secondo la sua analisi, il Movimento 5 Stelle, nella forma attuale, è di fatto finito, e Grillo dovrebbe far ridare il simbolo e seppellirlo, pur essendo arrabbiatissimo per l'uso che ne farebbe chi lo ha preso in gestione.

Becchi attribuisce a Conte la capacità di aver progressivamente allontanato Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e infine lo stesso Grillo. Il professore precisa che Casaleggio figlio non ha la statura del padre, ma sottolinea che Di Maio e Grillo non erano facili da mettere ai margini.

Di Battista, Sud e possibili effetti sul voto

Becchi sostiene che Alessandro Di Battista avrebbe uno spazio concreto, soprattutto al Sud, dove il professore ritiene che potrebbe arrivare al 6-7 per cento. I sondaggisti accreditano a Di Battista il 3-5 per cento, mentre Becchi afferma che nel Mezzogiorno potrebbe fare crack e spaccare.

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Secondo Becchi, una candidatura di Di Battista sarebbe una iattura per Giuseppe Conte, con o senza il simbolo del Movimento. Il professore aggiunge che il simbolo e un'alleanza con Grillo costituirebbero un valore aggiunto, ma riconosce che altri ex esponenti della prima ora, come Danilo Toninelli, non hanno un grosso seguito personale né una struttura organizzativa. Di Battista, al contrario, avrebbe riconoscibilità, presenza televisiva e una propria narrazione.

Sulle condizioni di salute di Di Battista, Becchi afferma di sapere quanto è uscito sui giornali e di ritenere che l'operazione alla testa abbia risolto una situazione molto delicata. Il professore dichiara di non voler entrare nei dettagli e aggiunge che l'intervento è stato tempestivo.

Legge elettorale e rischio di un ritorno al proporzionale puro

Becchi avverte che una presenza di Roberto Vannacci e di Alessandro Di Battista potrebbe impedire a qualsiasi coalizione di raggiungere il 42 per cento. In quel caso, il professore osserva che si tornerebbe al proporzionale puro, con una legge nata per produrre un effetto maggioritario che finirebbe per riportare il sistema alla Prima Repubblica.

Il professore conclude con una valutazione ironica sul quadro politico, sottolineando che la politica resta una materia imprevedibile. Le sue considerazioni restano quelle di un osservatore vicino alle vicende del Movimento, e il loro esito dipenderà dalle decisioni del tribunale e dalle scelte dei singoli protagonisti.