Beppe Grillo annuncia la volontà di recuperare il Movimento 5 Stelle per i giovani sotto i 25 anni e propone una radicale riforma verso le città-stato.

Beppe Grillo ha rilasciato una serie di dichiarazioni incisive durante la sua partecipazione a Che tempo che fa, trasmesse sul canale 9, delineando chiaramente la sua posizione attuale rispetto al movimento da lui fondato e al panorama politico italiano. L'ex comico ha confermato di non aver mai abbandonato la scena politica, sottolineando come ogni scelta quotidiana, dall'acquisto della spesa alla selezione dei mezzi di trasporto, rappresenti di per sé un atto politico. La sua presenza rimane attiva e determinante, pur senza appartenenze partitiche attuali che lo vincolino in modo esclusivo.

Proposta recupero M5S per i giovani under 25

Grillo ha espresso un chiaro intento regarding il futuro del Movimento 5 Stelle, indicando che se un giudice assegnerà a lui la titolarità del simbolo del movimento nel mese di gennaio, ne prenderebbe possesso. La sua proposta specifica riguarda l'assegnazione di tale risorsa, una volta recuperata, a beneficio esclusivo della fascia demografica dei minori di 25 anni. Questa scelta mira a ridare voce e opportunità ai giovani, presentandosi come una figura paterna che offre strumenti politici a chi ha meno di un quarto di secolo di età.

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Rapporti con Di Maio e Di Battista

Riguardo ai futuri e passati alleati del movimento, Grillo ha dedicato parole di affetto e stima a Vito Di Battista e Luigi Di Maio, definendo Di Battista come un fratello minore con il quale sarebbe pronto a collaborare immediatamente qualora decidesse di fondare un nuovo partito. Per quanto concerne Luigi Di Maio, l'ex premier viene descritto con ammirazione per le sue capacità diplomatiche e come la persona più abile tra tutti quelli passati dal movimento, sebbene Grillo abbia espresso un certo distacco sulla sua attuale ubicazione, scherzando sul fatto che possa vivere in un bidone di petrolio, uscendo solo quando il prezzo del greggio sale.

Critiche alla struttura dello Stato italiano

La visione politica di Grillo si estende a una radicale trasformazione della governance nazionale, proponendo l'abolizione dell'intermediazione tra la Repubblica e i Comuni per istituire una struttura a città-stato. Firenze, ad esempio, dovrebbe avere il diritto esclusivo di legiferare sul proprio territorio, gestire la fiscalità locale e investire direttamente nelle risorse della propria città. Questa visione si fonda sulla necessità di eliminare 150 mila enti considerati inutili e di creare distretti comunali più efficaci, riportando il potere alle basi e realizzando quella democrazia dal basso che ha ispirato le origini del M5S.

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Indeterminazione di Conte e accuse al M5S odierno

Un altro punto centrale del discorso è stato il giudizio su Giacomo Conte, definito da Grillo come indeterminato e immerso in un principio di indeterminabilità, senza risentimenti personali verso di lui. Il tono critico è stato rivolto invece all'attuale direzione del Movimento 5 Stelle, accusato di aver tradito i valori originari ispirati a San Francesco per trasformarsi in un'organizzazione focalizzata sull'arricchimento personale dei propri membri. Grillo si presenta come uno dei pochi attori in grado di cambiare l'Italia, dichiarando di aver subito impoverimenti personali per i sostenitori e di non avere più nulla da perdere nel processo.

Contesto giudiziario e future procedure

Le dichiarazioni di Grillo si inseriscono in un momento complesso segnato da procedimenti giudiziari che lo riguardano, paragonati dai suoi stessi commenti ai processi papali per la loro durata e pesantezza. Parallelamente, emergono dettagli da carte giudiziarie relative a Caltanissetta riguardo a De Gennaro, con accuse su depistaggi, intercettazioni e files trafugati o cancellati durante un'inchiesta durata tre anni. Questi eventi sottolineano il contesto di instabilità e scrutinio continuo in cui operano le figure politiche e giudiziarie menzionate, senza che vi siano ancora conclusioni definitive sui ruoli futuri o sulle responsabilità legali.