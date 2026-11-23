Beppe Grillo a Che tempo che fa appoggia la candidatura di Alessandro Di Battista, criticando Giuseppe Conte e il M5S di Di Maio, mentre Di Battista conferma il focus su Schierarsi.

Alessandro Di Battista continua a essere al centro del dibattito politico italiano, con numerosi segnali che indicano una sua eventuale discesa in campo per le prossime elezioni politiche. La scelta finale del politico resta vincolata alle sue stesse dichiarazioni, ma l'attenzione mediatica si concentra sul suo ruolo e sul sostegno che riceve da figure chiave del panorama di riferimento. L'ex deputato, già ospite di Giovanni Floris, ha chiarito la sua posizione attuale riguardo alle terapie e al futuro politico, mantenendo un profilo equilibrato nonostante la situazione di salute.

Il sostegno incondizionato di Grillo a Di Battista

Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle e attualmente emarginato dal partito, ha espresso pubblicamente il suo appoggio alla candidatura di Alessandro Di Battista durante la sua apparition da Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa su La7. Il fondatore del movimento ha ribadito con forza il suo affetto e la sua disponibilità a aiutare il suo ex pupillo, definendo Di Battista come suo fratello minore. Questa dichiarazione rappresenta un chiaro segnale di validazione politica da parte del leader storico del movimento verso l'ex parlamentare.

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Grillo ha dichiarato che, se Di Battista decidesse di candidarsi, gli darebbe una mano già il giorno seguente, sottolineando il legame personale che li unisce. Questa presa di posizione non è solo un gesto di affetto, ma un tentativo di influenzare il dibattito interno ed esterno al Movimento 5 Stelle, posizionando Di Battista come una figura di continuità e cambiamento rispetto alla leadership attuale. Le parole di Grillo risuonano come un invito diretto alla comunità di elettori e simpatizzanti a considerare la figura di Di Battista come alternativa credibile.

La critica ferita a Conte, Di Maio e la gestione del simbolo

La puntata non si è limitata alle dichiarazioni di supporto, ma ha incluso accuse pesanti nei confronti della attuale dirigenza del Movimento 5 Stelle, guidata da Giuseppe Conte. Grillo ha paragonato Conte a un principio di indeterminazione, definendolo indeterminato come un elettrone, senza tuttavia nutrirgli risentimento personale. Questa metafora scientifica viene utilizzata per descrivere la presunta mancanza di una linea politica chiara e definita da parte del leader pentastellato, sottolineando la confusione strategica che permea l'organizzazione.

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Anche nei confronti di Luigi Di Maio, ex leader del M5S e attuale diplomatico, Grillo non ha risparmiato commenti sarcastici. Il fondatore ha affermato di essere orgoglioso nonostante le azioni di Di Maio, ma ha aggiunto con ironia di non sapere più dove si trovi, suggerendo che viva in un bidone di petrolio e ne esca solo quando il prezzo sale. Questa battuta riflette il distacco crescente tra il fondatore e la nuova classe dirigente del partito, evidenziando le tensioni interne che minano l'unità del movimento. La critica a Di Maio si inserisce in un quadro più ampio di sfiducia verso le decisioni prese negli ultimi anni dalla gestione Conte-Di Maio.

Grillo ha anche lanciato una provocazione riguardo al simbolo del Movimento 5 Stelle, ipotizzando che a gennaio un giudice potrebbe dichiarare che il simbolo appartiene a lui. In tal caso, il fondatore ha suggerito di assegnare l'uso del simbolo esclusivamente ai minori di venticinque anni, o forse di cederglielo al movimento Schierarsi. Questa affermazione, seppur presa in modo semi-serio, sottolinea la battaglia legale e simbolica che grilla e la sua corte stanno conducendo per mantenere il controllo sull'identità del movimento originale. La possibilità di una vittoria legale in tribunale rappresenta un punto di svolta potenziale per la direzione futura del M5S.

Il ruolo di Schierarsi e il sostegno di Jebreal e Scanzi

Intanto, il movimento Schierarsi, fondato da Alessandro Di Battista, continua a guadagnare visibilità e sostegno da parte di figure pubbliche. La giornalista Rula Jebreal e il conduttore Andrea Scanzi hanno espresso il loro sostegno pubblico a Di Battista, sostenendo che Schierarsi sia l'unico movimento che si occupa genuinamente del ricambio generazionale. Jebreal ha dichiarato su YouTube di ammirare Di Battista e di essere pronta a fare campagna elettorale per lui se decidesse di candidarsi, mentre Scanzi ha condiviso le stesse parole, definendo Di Battista un punto di riferimento politico.

Queste dichiarazioni di Jebreal e Scanzi rafforzano la posizione di Di Battista come leader di una nuova generazione politica, distinta dalle dinamiche tradizionali dei partiti storici. Il sostegno di personaggi mediatici di spicco come Rula Jebreal e Andrea Scanzi conferisce al movimento Schierarsi una legittimazione culturale e mediatica che potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime fasi elettorali. La coalizione tra Di Battista e questi sostenitori pubblici crea un narrative di rinnovamento e speranza, in contrasto con la stagnazione percepita nel panorama politico attuale.

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La posizione attuale di Di Battista sulla salute e sul futuro

Alessandro Di Battista, nel suo recente ritorno ospite da Giovanni Floris, ha affrontato il tema della sua salute e delle sue intenzioni politiche con trasparenza. L'ex pentastellato ha confermato di aver subito un ricovero per un tumore e ha dichiarato che dovrà iniziare presto le terapie, chiedendo alla sua audience di comprendere le sue attuali priorità. Questa condivisione personale ha umanizzato la sua figura e ha generato una vasta rete di supporto e empatia da parte dell'opinione pubblica.

Nonostante la pressione esterna a una immediata discesa in campo, Di Battista ha sottolineato l'importanza di far crescere il movimento Schierarsi per le prossime tornate elettorali future. Ha spiegato che la vita è imponderabile e che, al momento, deve concentrarsi sulla sua salute e sulle terapie necessarie. Questa posizione equilibrata mostra una strategia a lungo termine, dove la costruzione di una base solida e consapevole precede l'azione politica diretta. Il focus di Di Battista rimane sulla sostenibilità del movimento e sulla preparazione per un futuro politico che rispetti i suoi tempi e quelli della sua comunità.

Il panorama politico italiano si presenta quindi frammentato e in piena evoluzione, con il M5S diviso tra la tradizione grillina e la leadership attuale di Conte, e con Di Battista che rappresenta un polo di attrazione per chi cerca un rinnovamento autentico. La combinazione di sostegno mediatico, pressione legale sul simbolo e la posizione di Di Battista crea un scenario complesso dove ogni mossa successiva avrà ripercussioni significative. Gli osservatori politici monitorano da vicino le mosse di Grillo e Di Battista, in attesa di capire se la spinta verso un nuovo movimento o un ritorno al M5S tradizionale prevalga nelle prossime settimane.