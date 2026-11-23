Beppe Grillo dichiara il suo appoggio ad Alessandro Di Battista per le elezioni politiche. Il fondatore del Movimento 5 Stelle esprime il suo giudizio su Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, definendosi l'unico capace di cambiare il Paese e proponendo riforme istituzionali radicali.

Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ha espresso un chiaro sostegno alla potenziale candidatura di Alessandro Di Battista alle prossime elezioni politiche nazionali. Durante la sua recente apparizione come ospite nel programma televisivo "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio, il leader storico del movimento ha ribadito la sua vicinanza al politico ormai emarginato all'interno del partito, sottolineando il legame affettivo che lo unisce a lui e ad altri esponenti di spicco. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande incertezza politica, mentre vari attori istituzionali e giornalisti valutano il ruolo che Di Battista potrebbe ricoprire nel nuovo scenario democratico italiano.

Grillo chiarisce la posizione su Di Battista

Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha dichiarato esplicitamente che, se Alessandro Di Battista decidesse di scendere in campo, "gli darebbe una mano domani mattina" e gli vuole bene. Grillo ha definito Di Battista come suo "fratello minore", evidenziando un rapporto di profonda stima personale che trascende le dinamiche politiche interne. Questa affermazione rappresenta un segnale significativo riguardo alle alleanze potenziali e al ruolo che il fondatore intende mantenere nel panorama politico, presentandosi come una figura di supporto per figure nuove o emarginate.

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Giudizi su Di Maio e Conte

Oltre al sostegno a Di Battista, Beppe Grillo non ha esitato a esprimere opinioni nette sugli attuali leader del movimento. Ha descritto Luigi Di Maio, attualmente impegnato come diplomatico, come "il più bravo di tutti" in passato, mostrando ancora orgoglio nonostante le divergenze politiche recenti. Grillo ha inoltre lanciato una critica severa a Giuseppe Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle, definendolo "indeterminato come un elettrone" in riferimento al principio di indeterminazione di Heisenberg. Nonostante le aspre parole, il fondatore ha precisato di non nutrire risentimento personale verso Conte, ma di osservare la sua posizione con una certa distanza critica.

Controversia sul simbolo del movimento

Un punto cruciale sollevato da Grillo riguarda la proprietà e l'utilizzo futuro del simbolo del Movimento 5 Stelle. Il fondatore ha annunciato che, probabilmente nel mese di gennaio, un giudice stabilirà se il simbolo appartenga a lui. Se la sentenza fosse a suo favore, Grillo ha ipotizzato di utilizzare il simbolo esclusivamente per movimenti di giovani sotto i 25 anni, oppure di conferirne l'uso al movimento "Schierarsi". Questa dichiarazione ha aperto un dibattito sulla legittimità e sul futuro delle istituzioni politiche attuali, con Grillo che si posiziona come l'unico soggetto in Italia capace di cambiare effettivamente il Paese.

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Visioni di futuri alleati e giornalisti

La notizia del sostegno di Grillo è stata accolta con favore da alcuni giornalisti e figure legate al movimento "Schierarsi". Rula Jebreal e Andrea Scanzi, reporter del Fattoquotidiano, hanno dichiarato il loro supporto ad Alessandro Di Battista, esprimendo la volontà di fare campagna elettorale per lui se decidesse di candidarsi. Jebreal ha definito "Schierarsi" l'unico movimento che si preoccupa del ricambio generazionale, mentre Scanzi ha confermato di aver scritto le stesse parole a Di Battista, rafforzando l'idea di una possibile convergenza tra le forze politiche diverse.

Reazione di Di Battista

Alessandro Di Battista, tornando recentemente ospite di Giovanni Floris dopo il ricovero per un tumore, ha chiarito la sua posizione attuale. L'ex parlamentare ha affermato che, sebbene l'associazione "Schierarsi" avesse fatto passi avanti, la vita è imponderabile e la sua priorità attuale sono le terapie mediche. Di Battista ha dichiarato di doversi concentrare sulla salute e sul proseguimento della crescita di "Schierarsi" per future iniziative, evitando al momento di prendere decisioni definitive sulla sua discesa in campo elettorale, ma mantenendo viva la prospettiva di un coinvolgimento futuro.