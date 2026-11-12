Beppe Grillo torna in tv con Fazio il 22 novembre su Nove

Beppe Grillo sarà ospite di Che Tempo Che Fa il 22 novembre sul Nove. Confermata l'intervista con Fabio Fazio dopo tre anni di assenza televisiva.

Il cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo tornera' a essere ospite del piccolo schermo il 22 novembre. L'intervista sara' condotta da Fabio Fazio all'interno della trasmissione Che Tempo Che Fa, in onda sul canale Nove. Questa partecipazione rappresenta un ritorno mediatico significativo per la figura politica italiana dopo un lungo periodo di silenzio televisivo.

Dettagli sulla data dell'evento televisivo

L'annuncio della presenza di Beppe Grillo nel programma di Fazio arriva dopo che il quotidiano Il Foglio aveva anticipato la notizia. Le indiscrezioni sono state successivamente confermate da ambienti vicini al mondo televisivo. La puntata in questione e' prevista per la domenica 22 novembre e sara' trasmessa direttamente dal palinsesto del canale Nove.

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Questa data segna la prima apparizione di Grillo in un contesto simile a quello di una televisione generalista da oltre tre anni. La precisione dei dettagli suggerisce che l'evento e' ormai confermato dalle produzioni coinvolte, chiudendo il periodo di speculazioni sulle possibili复出 del leader politico.

Storico delle apparizioni televisive

Per comprendere l'importanza di questa nuova partecipazione, e' necessario guardare al recente passato televisivo di Beppe Grillo. La sua ultima apparizione nel programma Che Tempo Che Fa risale al 12 novembre 2023. In quell'occasione, il cofondatore del Movimento 5 Stelle aveva interrotto un'assenza dal piccolo schermo che durava da quasi dieci anni.

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Quella intervista del novembre 2023, condotta sempre da Fabio Fazio, rappresenta uno degli eventi mediatici piu' rilevanti degli ultimi anni. Il ritorno di Grillo in quel contesto specifico aveva generato ampio dibattito e interesse da parte del pubblico, confermando il suo status di personaggio pubblico ancora centrale nel dibattito nazionale.

Ultime attività pubbliche e podcast

Nonostante la distanza dalle trasmissioni televisive tradizionali, Beppe Grillo ha mantenuto una presenza nel panorama dei media digitali. La sua ultima apparizione pubblica risalente a eventi non televisivi e' avvenuta lo scorso 21 settembre. In quella occasione, ha partecipato come ospite al Pulp Podcast, la nota trasmissione audio condotta da Fedez e Mr. Marra.

Questa partecipazione al podcast evidenzia come Grillo abbia spostato parte del suo engagement mediatico sui format digitali e audio. Tuttavia, il ritorno in televisione con una trasmissione di punta come Che Tempo Che Fa rappresenta una strategia diversa, aimed at reaching a broader, more traditional audience. L'interazione con Fabio Fazio, noto per il suo stile intervistativo approfondito, promette di essere un momento di dialogo significativo.

Impatto e prospettive future

La decisione di ospitare Beppe Grillo sul Nove in una puntata dedicata a Che Tempo Che Fa non e' solo un fatto di cronaca nera o rosa, ma un evento di portata politica e sociale. L'azienda di comunicazione che gestisce il programma e il canale Nove sembrano voler offrire al pubblico un'occasione di confronto diretto con una figura che ha segnato la politica italiana recente.

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Per i telespettatori, l'appuntamento del 22 novembre rappresenta un momento di attesa per ascoltare le posizioni attuali di Grillo. La trasmissione Fazio, generalmente dedicata a temi di attualita', societa' e cultura, potrebbe utilizzare questa intervista per esplorare le evoluzioni del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni. La lunghezza e la profondita' dell'intervista saranno probabilmente determinanti per capire se questo ritorno sara' un episodio isolato o l'inizio di una nuova fase di visibilita' televisiva per il leader grillino.