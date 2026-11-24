Papa Francesco rivela una crisi spirituale durata due anni e l'immagine del demonio. Nel panorama nazionale, si discutono emendamenti fiscali e l'aumento dell'Ires.

Il pontefice Francesco ha descritto un periodo di profonda turbazione interiore avvenuto durante il suo pontificato. In una riflessione autobiografica, ha rivelato di aver attraversato una crisi spirituale della durata di due anni. Durante questo lasso di tempo, ha affermato di aver avuto la visione del diavolo. La descrizione include dettagli specifici sui tratti dell'entità osservata. Ha precisato che lo sguardo era fisso e caratterizzato da occhi di fuoco. Queste parole emergono in un contesto di narrazione personale.

La visione demoniaca e il contesto della memoria

La testimonianza riguarda un episodio avvenuto negli anni del suo ministero. La descrizione è stata resa pubblica attraverso il suo diario personale. Non ci sono riferimenti a eventi pubblici o cerimonie religiose specifiche. La natura della rivelazione è strettamente privata. Rientra nella sfera della sua esperienza mistica interiore. L'intensità della visione è stata enfatizzata dalla nitidezza dei dettagli visivi. L'elemento chiave resta l'interazione diretta con l'entità percepita. La memoria di quell'episodio rappresenta un momento di svolta narrativa.

Also read Diari di Papa Francesco: Crisi spirituale e tentazioni del demonio

Le norme sulla residenza fiscale e i redditi

Nel contesto delle recenti discussioni legislative italiane, si sta esaminando una norma che interessa i contribuenti. La proposta riguarda chi trasferisce la propria residenza fiscale fuori dall'Italia. Per rientrare in determinate categorie, è richiesto un livello di reddito specifico. La soglia minima indicata è di almeno 2 milioni di euro. Questa cifra costituisce un requisito fondamentale per l'applicazione della norma. La normativa include anche dei distinguo rilevanti.

I chiarimenti sugli effetti dell'emendamento fiscale

L'emendamento è stato recepito alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente. Le autorità hanno analizzato le implicazioni della nuova misura. Si presume che la nuova platea di interessati non sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi. Questo presupposto è stato fondamentale per l'approvazione o la modifica del testo. Il riferimento è rispetto al testo precedente o alla situazione generale. La valutazione si basa su criteri tecnici e giuridici precisi.

Advertisement

L'opposizione alla modifica dell'Ires da parte della Lega

Una posizione diversa è stata mantenuta dalla Lega. Il partito ha presentato un emendamento che prevedeva l'aumento dell'Ires. Lo scopo dichiarato era quello di liberare risorse finanziarie. Queste risorse dovevano essere destinate a un fondo pensioni. La proposta è stata vista come una misura di contrasto o alternativa. Non ha trovato favorevole accoglienza rispetto alle altre proposte.

L'inammissibilità degli emendamenti e le procedure legislative

Dopo la prima lettura, la commissione ha esaminato un vasto numero di proposte. Il totale degli emendamenti era superiore a 6.000. Di questi, circa 1.700 sono stati giudicati inammissibili. Le motivazioni principali riguardavano la mancanza di copertura finanziaria. Altre motivazioni includevano l'estraneità della materia trattata. Questo processo ha filtrato le proposte ritenute non conformi alle regole. Ha ridotto il numero di items da discutere ulteriormente. Il lavoro parlamentare è stato così focalizzato sui punti essenziali.