Berkshire Hathaway, Google e intelligenza artificiale: una nuova fase di espansione

Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, ha annunciato di aver già acquistato azioni per un valore di 10 miliardi di dollari e di aver intenzione di aumentare il capitale azionario. Alphabet, il gruppo che controlla Google, ha confermato di aver investito fino a 190 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest’anno e di aver registrato una forte domanda per le sue soluzioni e i suoi servizi di intelligenza artificiale.

La furia di Trump su Netanyahu: 'Sei un pazzo, che c***o fai? Adesso tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera' - Berkshire Hathaway , la holding di Warren Buffett , si è già impegnata a comprare azioni per un valore di 10 miliardi di dollari, ha fatto sapere in un comunicato la casa madre di Google .

Come ricorda il L'intelligenza artificiale sta guidando una fase di espansione per Alphabet. L'azienda sta registrando una forte domanda per le sue soluzioni e i suoi servizi di intelligenza artificiale da parte di aziende e consumatori, a livelli che superano l'offerta disponibile. Alphabet ha confermato l’intenzione di investire fino a 190 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest’anno, cifra che dovrebbe aumentare nel 2027.

Questa operazione è una delle più grandi raccolte di capitali di sempre per Alphabet e rappresenta un punto di svolta per i grandi gruppi tecnologici statunitensi. Finora, infatti, avevano sempre finanziato la spesa in intelligenza artificiale attraverso i flussi di cassa generati dalle loro attività principali e con l'indebitamento. Ma le spese sempre più ingenti hanno iniziato a mettere a dura prova le finanze di Big Tech. Da qui l'esigenza di ricorrere a nuove operazioni di finanziamento.

Sebbene il flusso di cassa operativo dell’anno scorso sia stato pari a 174 miliardi di dollari, Alphabet ha contratto nuovi debiti per 85 miliardi di dollari per finanziare gli investimenti. La società ha un debito totale superiore a 100 miliardi di dollari. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale hanno portato a un’accelerazione della crescita di Google Cloud, che nel primo trimestre ha registrato un aumento del fatturato del 63% su base annua, raggiungendo i 20 miliardi di dollari.

Con l’acquisto di questo nuovo pacchetto di azioni la partecipazione della holding di Warren Buffett in Alphabet salirà a circa 32 miliardi di dollari, pari a circa un decimo del suo portafoglio azionario. Inoltre, quella nella società che controlla Google diventerà una delle cinque maggiori partecipazioni azionarie quotate in Borsa di Berkshire Hathaway. Questa operazione è una delle scommesse più significative fatte dal ceo Greg Abel da quando è subentrato all’oracolo di Omaha.

Era stato lo stesso Buffett a scommettere su Google nel 2025. Nel 2019 aveva ammesso di aver rimpianto di non aver investito prima nel colosso di Mountain View





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berkshire Hathaway Google Intelligenza Artificiale Investimenti Debiti Capitale Azionario Greg Abel Warren Buffett Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud Google Cloud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa svela i suoi luoghi segreti del mondo su Google MapsLa cantante britannica ha pubblicato dodici liste su Google Maps con i suoi indirizzi preferiti tra ristoranti, bar e negozi vintage in città come Londra, New York, Tokyo e Città del Messico. L'iniziativa è accompagnata da un Pegman speciale per Street View e offre uno sguardo autentico sulle mete che frequenta durante i tour e i momenti di relax, lontano dai circuiti turistici convenzionali.

Read more »

Anne Hathaway ha quasi detto addio a Mother Mary: ecco cosa l'ha messa in crisiAnne Hathaway interpreta una popstar in Mother Mary, ma ha confessato di aver avuto delle difficoltà con questo ruolo che l'hanno spinta a valutare la possibilità di abbandonare il film.

Read more »

L’ingegnere di Google accusato di avere usato dati di Google per vincere scommesseÈ italiano e avrebbe guadagnato più di 1 milione di dollari su Polymarket

Read more »

Usa, arrestato ingegnere italiano Google che usava dati per scommesseLeggi su Sky TG24 l'articolo New York, arrestato ingegnere italiano di Google che usava dati per vincere scommesse

Read more »