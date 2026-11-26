Berkshire Hathaway raggiunge 352,3 miliardi. Warren Buffett dona 5,5 miliardi e mantiene posizioni forti in Apple e Alphabet, con nuove quote in Italia nel 2026.

Il colosso degli investimenti Berkshire Hathaway continua a dimostrare una resilienza finanziaria straordinaria, raggiungendo un valore totale del portafoglio pari a 352,3 miliardi di dollari. Questo risultato, raggiunto nei primi nove mesi del 2026, segna un netto miglioramento rispetto ai period precedenti e conferma la capacità della holding di generare valore anche in contesti di mercato complessi. La gestione strategica guidata da Warren Buffett e dalla nuova direzione operativa ha permesso di ottimizzare le allocazioni di capitale su scala globale.

Evoluzione Strategica e Gestione Aziendale

La figura centrale di Warren Buffett, noto come l'Oracolo di Omaha, rimane un punto di riferimento fondamentale per gli investitori internazionali, nonostante i recenti cambiamenti nella struttura di comando. Buffett ha ricoperto la carica di presidente della Berkshire Hathaway per circa 56 anni, dal 1970 fino a settembre 2026, mantenendo un'influenza decisiva sulla visione a lungo termine dell'azienda. Tuttavia, la governance è entrata in una nuova fase operativa significativa.

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Dall'1 gennaio 2026, il ruolo di amministratore delegato è stato ufficialmente trasferito a Greg Abel, il quale ora supervisiona le operazioni quotidiane e la strategia di investimento. Questa transizione era stata preparata nel corso di anni, con Buffett che aveva già lasciato l'incarico di CEO il 31 dicembre 2025. La continuità manageriale è stata garantita anche dalla nomina di Howard Buffett, figlio di Warren, alla presidenza della società dopo che l'ex leader ha lasciato tale carica il 18 settembre 2026.

Performance Finanziaria e Posizionamento nei Mercati

I numeri registrati nella prima parte del 2026 evidenziano una rotta chiaramente positiva per la holding. Nei primi nove mesi dell'anno, Berkshire Hathaway ha acquistato azioni per un valore di 41,77 miliardi di dollari, superando le vendite che hanno totalizzato 30,57 miliardi. Questo ha comportato un saldo netto positivo per 11,2 miliardi di dollari, un'inversione di tendenza rispetto al periodo gennaio-settembre 2025, quando il saldo era negativo per circa 10,6 miliardi.

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La forza del portafoglio si basa su pochi investimenti chiave ad alta intensità di capitale. Al 30 settembre 2026, la partecipazione più rilevante è concentrata in Apple, con quasi 228 milioni di azioni per un valore di 75,9 miliardi di dollari. Seguono posizioni di rilievo in American Express, valutata 46,1 miliardi, e in Alphabet, la proprietaria di Google, dove l'investimento ammonta a circa 36,4 miliardi di dollari. Queste cinque voci principali, che includono anche Coca-Cola e Bank of America, rappresentano complessivamente circa il 65% del valore totale del portafoglio azionario.

Strategia Filantropica e Pianificazione Successoria

Oltre alla gestione degli investimenti, Buffett è impegnato in una massiccia operazione di redistribuzione della ricchezza attraverso donazioni filantropiche. A novembre 2026, ha annunciato il trasferimento di azioni Berkshire Hathaway per un valore di circa 5,5 miliardi di dollari a quattro fondazioni familiari. Queste organizzazioni sono dedicate a programmi educativi, sociali e umanitari, con l'obiettivo dichiarato di donare tutte le azioni ancora in suo possesso entro il 2034.

La carriera filantropica di Buffett è caratterizzata da record storici. Il Guinness World Records gli attribuisce il primato per il maggiore impegno filantropico monetario individuale, grazie alla donazione annunciata nel 2006 per un valore di 30,71 miliardi di dollari. Le sue donazioni cumulative avevano raggiunto circa 68,3 miliardi di dollari, a cui si aggiungono altri 5,5 miliardi alle fondazioni familiari, portando le donazioni annunciate nel corso dell'anno a circa 11,4 miliardi. Buffett mantiene ancora il 30,2% dei diritti di voto della società, una quota che diminuirà progressivamente con le successive cessioni.

Impatto Globale e Nuove Opportunità di Investimento

La forza finanziaria di Berkshire Hathaway si riflette anche nella sua capacità di diversificare gli investimenti oltre i confini degli Stati Uniti. All'interno del portafoglio totale, tra i 41,8 miliardi di dollari investiti nei primi nove mesi del 2026, è presente anche una componente significativa dedicata all'economia italiana. Questa presenza dimostra la volontà di sfruttare le opportunità di crescita nei mercati europei, integrandole con le solide posizioni nel mercato americano.

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La lettera agli azionieri del 16 novembre ha ribadito la solidità della fiducia nel modello aziendale. Nonostante la vendita di quasi 10 milioni di azioni Apple e del 20% delle azioni Bank of America, le plusvalenze realizzate hanno generato entrate fiscalmente rilevanti per 11,8 miliardi di dollari. L'acquisto iniziale di azioni Bank of America nel 2017 a 7,14 dollari, che a settembre 2026 quotavano 54,43 dollari, esemplifica la strategia di lungo termine che ha permesso a un investitore di 100 dollari del 1965 di raggiungere un valore di 7 milioni di dollari nel 2026.