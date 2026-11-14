Berlino nazionalizza alloggi: Vonovia perde 8,4 miliardi

La sinistra di Berlino elegge Elif Eralp. Piano sociale: 16 miliardi per 144mila appartamenti. Vonovia denuncia incostituzionalità e crolla in borsa.

La vittoria elettorale del 20 settembre 2026 della coalizione di sinistra guidata dal partito Linke segna una svolta decisiva per il mercato immobiliare di Berlino. La nuova giunta, sostenuta anche dai socialdemocratici Spd e dai Verdi, ha messo al centro della propria agenda la socializzazione degli appartamenti in possesso dei grandi investitori. Questo obiettivo principale mira a contrastare la crescente difficoltà abitativa nella capitale tedesca, imponendo un cambiamento radicale nelle modalità di gestione del patrimonio residenziale.

Struttura del Piano Socializzazione Alloggi

Il programma della sindaca Elif Eralp, 45 anni e giurista di spicco figlia di rifugiati politici turchi, prevede l'acquisizione forzata di oltre 144mila appartamenti. L'amministrazione comunale ha stanziato un budget massimo di sedici miliardi di euro per questa operazione, corrispondente a circa centomila euro per ogni unità abitativa. La misura colpisce in modo specifico i gruppi immobiliari che posseggono più di diecimila appartamenti nella città, con un impatto diretto sui principali attori del settore che detengono un ruolo dominante nel mercato locale.

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La società più colpita dalla decisione è Vonovia, il maggiore gruppo immobiliare europeo. A Berlino, il colosso possiede attualmente 138mila abitazioni, un patrimonio che rappresenta il mercato più importante per l'azienda e che vale circa 23 miliardi di euro. Nella sola regione metropolitana di Francoforte sul Meno, le proprietà della Vonovia valgono 6,5 miliardi, ma la capitale tedesca rimane il fulcro strategico delle sue operazioni residenziali in Germania. Il nuovo piano di Elif Eralp obbligherà l'azienda a cedere più di 120mila appartamenti nella sola Berlino.

Reazioni Vonovia e Conseguenze Finanziarie

Le stime della Vonovia indicano perdite per 8,4 miliardi di euro derivanti dall'operazione. Il titolo del gruppo è sceso ai livelli più bassi dal 2023 e non è escluso che nei prossimi mesi subisca ulteriori cali,反映ando l'incertezza sul futuro del mercato. L'amministratore delegato della Vonovia ha dichiarato che il prezzo proposto dal comune per ogni appartamento è più basso del 40 per cento rispetto al prezzo medio registrato nei bilanci, che ammonta a 170mila euro.

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Secondo le valutazioni aziendali, su un valore complessivo di 20,4 miliardi di euro per 120mila abitazioni, la Vonovia riceverebbe circa dodici miliardi. Questo comporterebbe una perdita pari a quasi due terzi del suo attuale valore in borsa. L'amministratore delegato ha definito la nazionalizzazione incostituzionale e ha annunciato che la società si difenderà con tutti i mezzi a sua disposizione. Ha inoltre avvertito che il piano del Linke ha già fatto danni alla Germania come meta attraente per un investitore, minando la fiducia nel mercato immobiliare tedesco.

Contesto Storico e Crisi Abitativa Berlino

L'idea della nazionalizzazione è una delle proposte che hanno assicurato la vittoria alla Linke e ai suoi alleati alle elezioni di settembre. Da tempo Berlino fa fatica a risolvere la cronica carenza di alloggi in città, un problema che fa salire gli affitti e i prezzi degli immobili. La situazione attuale vede chi vive in affitto con un vecchio contratto pagare in media 7,71 euro al metro quadro, mentre chi cerca una nuova casa deve accettare 15,78 euro, più del doppio. Questa disparità crea una frammentazione sociale profonda nel tessuto urbano della capitale.

Molte famiglie saranno costrette a spostarsi altrove e pochissime riusciranno a trovare una sistemazione adeguata alle loro possibilità finanziarie. Si creeranno situazioni paradossali, con famiglie numerose costrette a vivere in appartamenti minuscoli e persone rimaste sole perché i figli sono andati via, che invece vivono in abitazioni enormi. Molti berlinesi del ceto medio, come impiegati e insegnanti, non potranno più permettersi di vivere in città. Secondo una stima, già oggi su quattro milioni di abitanti mancano almeno centomila abitazioni.

Prospettive Future e Sfide Amministrative

L'84 per cento dei berlinesi vive in affitto e il 60 per cento ha i requisiti per un alloggio popolare, ma raramente lo ottiene. A settembre i berlinesi hanno ritenuto che la proposta del Linke fosse la risposta migliore a un problema che le amministrazioni precedenti non hanno saputo affrontare con efficacia. L'inversione di rotta rispetto al passato è netta: all'inizio del nuovo millennio, Berlino era una città con affitti bassi e tanti edifici vuoti, quando il sindaco socialdemocratico Klaus Wowereit coniò il famoso slogan