Bernabei: Il Ritorno Musicale e il Nuovo Singolo Dopo Il Lasciare i Dear Jack

Alessio Bernabei torna alla musica con un nuovo singolo dopo tre anni, raccontando la sua evoluzione post-Dear Jack e l'importanza della vulnerabilità artistica.

Alessio Bernabei, il cantautore originario di Tarquinia nato nel 1992, sta tornando a pubblicare nuova musica a distanza di tre anni dall'ultimo progetto completo. Questa uscita rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso artistico, interrompendo la pausa successiva al suo successo con i Dear Jack e segnando una nuova fase di indipendenza creativa.

Il Ritorno Musicale Di Alessio Bernabei

La carriera di Alessio Bernabei è caratterizzata da traguardi significativi, tra cui la vittoria del Premio della Critica con i Dear Jack, esibizioni dal vivo allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, nonché alla Arena di Verona. Ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo, culminando con l'ultima partecipazione come solista con il brano "Noi siamo infinito".

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Ora, Bernabei ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla scrittura di spartiti e testi, chiudendo definitivamente il capitolo legato alla formazione precedente. Questa scelta deriva dalla necessità di esprimersi in modo autentico, lontano dalle dinamiche di una casa discografica che non avrebbe compreso appieno la sua evoluzione personale in un periodo di profonda incertezza identitaria.

L'Impatto Della Pandemia Sulla Creatività

Il percorso creativo di Bernabei è stato segnato intensamente dai mesi della pandemia. Il cantautore ha trascorso il primo lockdown a Milano, un periodo che lo ha portato a avvicinarsi alla spiritualità e a riflettere sulla sua identità artistica. Si descrive come una persona cresciuta, che ha superato la necessità di indossare una maschera scenica per mostrarsi umanamente con tutte le sue debolezze.

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Le nuove emozioni vengono trasmesse attraverso brani nati nel giugno successivo al grande lockdown, quando l'estera iniziava a farsi avanti ma la percezione interna era ancora quella di un inverno interiore. Il tema centrale di queste nuove composizioni è l'amore, inteso come un processo che ha portato Bernabei a dimenticare di amare se stesso a causa dell'ossessione per un'altra persona.

Il Simbolismo Del Nuovo Brano E La Cava Di Manziana

Il nuovo singolo, il cui titolo fa riferimento alla vetta più alta del mondo, simboleggia l'aspirazione a vivere la vita al massimo delle sue possibilità. La promessa "Io ci sarò e avrò cura di te" rivolta a chi verrà dopo, riflette la volontà di lasciare un'eredità di autenticità. Il videoclip è stato girato nella cava di zolfo di Manziana, in provincia di Roma, un luogo che ha fornito lo scenario post-apocalittico necessario per ricreare il viaggio immaginato.

Nonostante i tentativi di riavvicinamento e le prove per una possibile riunione dei Dear Jack, Bernabei e gli altri membri della band hanno intrapreso strade artistiche divergenti. La separazione è definitiva, ma i rapporti personali rimangono cordiali, con incontri e comunicazioni frequenti tra gli ex colleghi che riconoscono la diversità dei loro percorsi musicali.

Lo Sguardo Al Futuro E L'Uso Dei Social Media

Alessio Bernabei nutre ancora il desiderio di scrivere colonne sonore per il cinema, un'ambizione nata come piano B prima di entrare ad Amici. Sebbene non abbia avuto la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo con questo nuovo materiale, il suo focus è rivolto all'innovazione sonora e alla connessione diretta con il pubblico.

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Riguardo all'uso eccessivo dei social media, in particolare di TikTok, Bernabei ritiene che queste piattaforme possano offrire creatività e opportunità di apprendimento, ma sottolinea l'importanza di un utilizzo moderato per evitare dipendenze dannose. La sua carriera continua a evolversi lontano dai riflettori tradizionali, puntando su una sincerità emotiva mai vista prima nella sua discografia.