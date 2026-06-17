Bernardo Silva firma per il Real Madrid: il mercato italiano e le altrenotizie di calcio

Il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva, svincolato dal Manchester City, con un contratto biennale. Il club supera la concorrenza di Serie A e Barcellona. Nel frattempo, il Milan è in crisi gestionale, la Roma paga una multa, e il calciomercato italiano vede varie trattative, tra cui interessi di Inter e Lecce. Si avvicina il sorteggio dei play-off Mondiale con l'Italia testa di serie.

Il calciomercato italiano ed europeo vede un movimento significativo con il passaggio di Bernardo Silva dal Manchester City al Real Madrid . Il fuoriclasse portoghese, classe 1994, ha scelto di unirsi ai Blancos con un contratto di due stagioni, fino al 30 giugno 2028, dopo essersi svincolato dal club inglese.

La decisione è influenzata dalla presenza del connazionale José Mourinho, neo tecnico del Real Madrid, e nonostante l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan e addirittura il Como, oltre al Barcellona. Il Real Madrid, tornando a operare in stile 'galactico', ha avuto la meglio sulla concorrenza.

Parallelamente, il panorama del calcio italiano è ricco di altre notizie: il Milan sta affrontando un periodo di difficoltà gestionale, con critiche alla proprietà e al dirigente Ibrahimovic; la Roma ha superato il settlement agreement, subendo una multa di sei milioni di euro, mentre Inter e Milan sembrano avere ottime prospettive. In Serie A, diverse panchine sono state definite, con Juric atteso al Monza, e ci sono sviluppi sul mercato, come l'interesse dell'Inter per Provedel, il futuro incerto di Cheddira al Lecce, e la risoluzione contrattuale di Bianco col Monza in direzione Pisa.

A livello internazionale, si avvicina il sorteggio dei play-off UEFA per il Mondiale, con l'Italia testa di serie. Infine, nel mondo del giornalismo sportivo, si segnala la gestione esclusiva di spazi pubblicitari per Tuttomercatoweb.com da parte di System24, con contatti per informazioniCommerciali





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