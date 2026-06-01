Berrettini ai quarti del Roland Garros, emozioni e resilienza dopo la vittoria su Cerundolo

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros sconfiggendo Juan Manuel Cerundolo in tre set. Nel post-partita ha espresso felicità e gratitudine verso il pubblico, parlando della sua rinascita dopo gli infortuni e delle sue ambizioni nel torneo, pur mantenendo i piedi per terra. Intanto, anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti.

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros , battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo col punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Il tennista romano ha espresso grande felicità dopo la vittoria, ringraziando il pubblico per il supporto e sottolineando che momenti simili ripagano gli allenamenti e le lotte sostenute.

Intervistato da Mats Wilander, Berrettini ha parlato del suo amore per il tennis e della sua resilienza dopo gli infortuni, affermando di essere finalmente tornato al livello desiderato. Riguardo alle sue possibilità nel torneo, ha ricordato che il tabellone è ancora ricco di giocatori di qualità, citando ad esempio Alexander Zverev e l'altro italiano Flavio Cobolli, ma ha precisato di concentrarsi solo sul proprio gioco.

Intanto, nel corso della stessa giornata, Flavio Cobolli ha superato Svajda in quattro set, qualificandosi anch'egli per i quarti di finale. Il match tra Berrettini e Cerundolo ha visto l'italiano imporsi in tre set, con due tie-break nel secondo e terzo set. Il primo set è stato vinto da Berrettini per 6-3. Nel secondo set, dopo una serie di game di servizio mantenuti da entrambi, il tie-break è stato dominato dall'azzurro per 7-2.

Il terzo set è stato più combattuto, con momenti di swapping dei break e un altro tie-break, vinto da Berrettini per 8-6. L'incontro è stato caratterizzato da un buon rendimento al servizio di Berrettini e dalla capacità di recuperare situazioni di svantaggio, mentre Cerundolo ha dimostrato tenacia, specialmente nel terzo set, annullando diverse palle break.

La vittoria permette a Berrettini di proseguire la sua corsa al Roland Garros, in un tabellone che ha visto le eliminazioni di Jannik Sinner e Novak Djokovic, e lo attende una sfida ai quarti contro un avversario ancora da definire, tra cui spicca il nome di Cobolli. Atmosfera entusiasmante a Parigi per il successo italiano, che alimenta le speranze di un nuovo campione in Slam per il tennis azzurro





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